Sénégal: Echanges avec l'extérieur - Les importations en baisse de 10,6% au mois d'août

Dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture-août 2020 », la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) montre que les importations de biens du Sénégal sont passées de 328,6 milliards de francs de Cfa au mois de juillet 2020 à 293,7 milliards en août 2020, soit une baisse de 10,6% (- 34,9 milliards).

Ce repli, d'après elle, traduit la contraction de la valeur des importations de produits pétroliers (-26,3 mds) et de « machines, appareils et moteurs » (-7,4 mds).

Concernant la baisse des importations de produits pétroliers, elle est liée, à la fois, à la diminution des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (-21,5 mds) et de produits raffinés (-4,8 mds), en variation mensuelle, explique le document.

Par ailleurs, les importations de produits alimentaires se sont accrues de 9,5 mds, à la faveur de l'accroissement des achats de de riz (+6,3 mds), de « froment et méteil » (+3,6 mds) et de « fruits et légumes » (+2,4 mds).

De même, les importations de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » se sont également inscrites en hausse de 7,1 mds sur la période sous revue.

A en croire le document, en glissement annuel, les importations de biens ont connu une baisse de 8,5% (-27,3 mds), reflétant, principalement, le repli de la valeur des achats à l'étranger de produits pétroliers (-21,1 mds), de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (-19,3 mds), de « machines, appareils et moteurs » (-9,2 mds) et de produits pharmaceutiques (-1,9 mds).

Par contre, « les importations de produits alimentaires se sont renforcées de 11,0 mds, sous l'impulsion des achats d'« huiles et graisses animales et végétales » (+6,1 mds) », martèle la Dpee avant de faire savoir que pour ce qui est des produits pétroliers, la baisse résulte de la contraction de la valeur des achats à l'étranger de produits pétroliers raffinés (- 21,1 mds).

Les importations de biens en provenance des pays de l'Uemoa en baisse de 8,1%

Concernant les importations de biens en provenance des pays de l'Uemoa, la Dpee indique qu'elles sont évaluées à 7,2 mds au mois d'aout 2020 contre 7,9 mds le mois précédent, soit une baisse de 8,1% (-0,7 md).

« Elles ont, ainsi, représenté 2,5% de la valeur totale des importations de biens au mois d'aout 2020 contre 2,4% au mois précédent », confie la Dpee.

Selon la structure, la Côte d'Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 80,1% en août 2020 contre 58,6% le mois précédent.

A l'en croire, les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les « fruits et légumes comestibles », les matières plastiques artificielles et les « produits des industries para-chimiques » qui en ont représenté, respectivement, 17,0%, 14,2% et 7,6% au mois d'aout 2020.