Madagascar: Pétanque / Tournoi de l'amitié - Un grand succès pour Amboasarikely

Le chanteur Roova au milieu des finalistes avec à sa gauche Ambinintsoa, Bôgôsy et Andry Be. A sa droite, il y a Benja et Tiana.

Dans le but de réunir tous les jeunes d'Amboasarikely et surtout de parfaire leur éducation, le chanteur bien connu, Roova, a organisé un concours de pétanque en triplette dénommé Tournoi de l'Amitié. Le tournoi s'est tenu samedi et dimanche derniers.

Un objectif empreint d'un esprit patriotique qui a fait le bonheur de ce fokontany, situé en plein cœur de la Capitale.

Roova a donc réuni tous les jeunes du coin et a invité quelques amis boulistes connus.

Deux jours durant, c'était donc la fête à Amboasarikely. Comme il fallait un vainqueur, le trio d'invités comprenant Bôgösy, Ambinintsoa et Andry Be a gagné la finale par 11 à 3 devant Rija Le Gaucher, Benja et Tiana Rabe d'Amboasarikely.

Une finale expéditive avec ce 100% de Bôgösy aux tirs. Ce dernier a écarté, durant la finale, sur le score sévère de 11 à 1, une autre équipe d'Amboasarikely composée d'Eric , Tojo et Jaina.

Durant l'autre demi-finale, l'équipe de Rija Le Gaucher a battu l'équipe de Ramaga, Todisoa et Andry par 11 à 5.

La journée a pris fin sur un pot de l'amitié offert par Roova à son domicile.