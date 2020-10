Togo: Une fonction essentielle de l'Assemblée

Députés et assistants parlementaires ont débuté mardi une session de formation consacrée au contrôle parlementaire.

Le principe sur lequel repose le parlementarisme est le suivant: un organe représentant le peuple et issu d'élections libres et démocratiques joue un rôle prépondérant dans le processus de décision politique, tout en coopérant avec le pouvoir exécutif selon des règles préétablies.

La constitution exige du gouvernement qu'il dispose de la confiance de cet organe représentatif.

On appelle contrôle parlementaire (ou contrôle du gouvernement) l'ensemble des procédures et moyens dont disposent les parlementaires pour analyser, surveiller, discuter et vérifier l'activité du gouvernement.

Agissant au nom et dans l'intérêt du peuple, l'Assemblée nationale peut ainsi s'assurer que la politique et l'action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes des citoyens.

Avec le pouvoir législatif, le contrôle parlementaire est l'une des deux fonctions essentielles de l'Assemblée.

'Le contrôle parlementaire est un élément important du dispositif de suivi-évaluation des politiques publiques et de l'action gouvernementale dans la bonne gestion des ressources publiques. Ce contrôle constitue un facteur de bonne gouvernance', a déclaré Awa Cissé Wagué, représentante de la Banque mondiale au Togo.

Cette formation est justement financée par la Banque mondiale et l'UE dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique (PAGE).