Sénégal: Transition numérique - 7000 décodeurs distribués à des familles vulnérables à Saint-Louis

7000 décodeurs TNT ont été remis vendredi à des familles vulnérables de Saint-Louis. L'acte est de la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS-Sa). En partenariat avec le Fonds pour le développement du service universel des télécommunications (Fdsut), la TDS Sa est en train de mailler le territoire pour la réussite de la transition numérique.

Monsieur Amadou Abdoulaye Diop, Directeur général de TDS-SA déclare que ce maillage du territoire avec un focus sur les familles à faible revenu s'explique par la volonté du Président de la République Monsieur Macky Sall de faire de l'équité territoriale une réalité. « Donc il était important pour nous de descendre sur le terrain. Aujourd'hui nous avons allumé 18 sites sur le territoire national qui permettent de recevoir le signal de la TNT. Ce qui nous permet de couvrir les 14 régions. A partir de ce moment on peut tendre sereinement vers un basculement intégral.

Par ailleurs, nous avons travaillé sur les différentes composantes à travers la couverture, l'accès des populations aux décodeurs mais aussi l'aspect juridique avec la signature des conventions et cahiers des charges. Tout cela devrait régir la transformation numérique parce qu'on est dans une dynamique de réduction de la fracture numérique. Donc il va y avoir de nouveaux rapports entre nous, opérateur de diffusion et les éditeurs de contenus et le régulateur de contenu qu'est le CNRA », a-t-il expliqué.

Non sans préciser qu'au total, cent vingt mille (120 000) décodeurs seront distribués à travers le pays. Avec cette approche, dit-il, les sénégalais où qu'ils puissent se trouver au Sénégal peuvent recevoir le signal des autres télévisions alors qu'ils ne recevaient que la RTS jusqu'en début 2020.

Pour Manel Fall, Coordonnateur du FDSUT, structure qui a subventionné les décodeurs, le Gouvernement tient à faire de l'équité sociale et territoriale une réalité dans tous les politiques et programmes. La transition numérique ne doit pas y déroger. C'est dans ce sens, soutient il, que le FDSUT a investi 3 milliards pour accompagner la société TDS-SA à doter les ménages de ces décodeurs. C'est toute notre satisfaction.

Très honoré du choix de la région de Saint-Louis, le Maire Monsieur Mansour Faye, par ailleurs, Ministre du Développement communautaire de l'Equité sociale et territoriale, ces décodeurs vont profiter à des ménages qui sont choisis à partir du Registre National Unique.

« On va les sortir des difficultés qu'ils avaient pour accéder à une télévision de qualité et à des contenus variés. Tout ceci confirme que nous sommes dans la ligne de conduite tracée par le Chef de l'Etat pour une société numérique et inclusive où tous les ménages peuvent accéder à la télévision où qu'elles puissent se trouver. Nous remercions tous les acteurs qui se donnent corps et âmes pour la réussite de la transition de l'analogie au numérique », a-t-il déclaré. Oumar FEDIOR