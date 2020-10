Egypte: Entretiens égypto-biélorusses sur le transfert d'expériences dans le domaine agricole

Le ministre de l'Agriculture, El Sayed El-Qusseir a examiné, ce mardi, 27 oct, avec l'ambassadeur de Biélorussie au Caire, Sergei Terentiev la coopération et les moyens susceptibles de faciliter l'échange de produits agricoles et d'assurer le transfert d'expériences dans en matière d'équipements et de recherches du domaine.

"Les exportations agricoles égyptiennes jouissent d'une bonne réputation et sont de plus en plus sollicitées par les pays du monde entier", a fait savoir M. El-Qusseir, lors de la réunion tenue ce mardi, souhaitant voir les exportations accéder au marché biélorusse.

L'ambassadeur biélorusse a, pour sa part, fait état d'une coopération entre le ministère de la production militaire et plusieurs entreprises biélorusses opérant dans le domaine agricole, exprimant l'aspiration de son pays à renforcer sa coopération avec l'Egypte en la matière.