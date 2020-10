Gabon: Exclu / Tom Saintfiet - « On doit être très concentré pour gagner des points contre le Gabon »

interview

Arrivé en Gambie en 2018, Tom Saintfiet a énormément fait progresser cette sélection. Ayant raté de très peu la qualification pour la CAN 2019, l'équipe a débuté les éliminatoires de la dite compétition (2021) sur les chapeaux de roues. Co-leader avec le Gabon dans le groupe D, les Scorpions doivent confirmer leur belle forme devant Aubameyang et ses partenaires. En exclusivité à Africa Top Sports, le sélectionneur a évoqué le récent stage de préparation et la double confrontation à venir face aux Panthères. Lisez plutôt !

Une victoire sur le Congo, le match face à la Guinée annulé, quel bilan faites-vous du stage de préparation en octobre ?

On a fait un très bon campement au Portugal dans une période difficile avec le Covid-19. C'était notre premier regroupement en 11 mois. On a donc convoqué 26 joueurs, malheureusement il n'y a eu que 21 qui sont arrivés parce qu'on a connu beaucoup de problèmes de visa. L'absence de certains est due aux blessures. Il y avait aussi neuf qui étaient convoqués pour la première fois en équipe nationale.

Notre victoire face au Congo Brazzaville fut un très bon match surtout sans avoir enregistré le moindre cas de Covid-19 suite à la bonne organisation de la Fédération. Dommage qu'on ait pas joué contre la Guinée Conakry qui avait six cas positifs de Covid-19. Comme entraîneur je suis très content de la préparation du match contre le Gabon et du regroupement d'octobre. Nous sommes prêts pour la double confrontation.

Comment préparez-vous la double confrontation contre le Gabon ?

Nous sommes en tête du groupe avec le Gabon, 84ème au classement FIFA, qui reste favori de notre poule. Nous sommes le petit poucet du groupe car il y a aussi l'Angola et la RDC, des pays réguliers à la CAN, ce que la Gambie n'a jamais réussi à faire.

Même si nous sommes en pole position, nous avons du respect pour le Gabon. Nous avons donc analysé avant de choisir le groupe de joueurs capable de les battre. Avec les expériences des matchs contre l'Angola et la RDC, je crois que nous sommes prêts. Surtout qu'on a pas de blessés ni de cas de Covid-19, j'ai la confiance qu'on peut faire un bon match contre le Gabon.

Co-leader avec le Gabon dans le groupe D, ce match s'annonce déjà décisif...

Ce n'est pas vraiment un match décisif même si nous sommes co-leaders avec le Gabon. On espère gagner au moins quatre points puisque deux sélections du groupe vont se qualifier pour la prochaine CAN. C'est un match comme les autres, mais on doit être qualifié à l'issue des six journées.

Ebrima Colley du Hellas Vérone en très grande forme, un véritable plus pour vous apparemment dans l'optique de cette double opposition ?

Oui Ebrima Colley est dans une grande forme. Mais il ne faut pas oublier que je l'ai déjà convoqué en 2018 et qu'il a fait ses débuts contre l'Algérie en mars 2019. Il était aussi contre la Guinée Conakry, le Maroc et récemment contre le Congo Brazza. C'est un très bon joueur avec beaucoup de talents et connait une progression exceptionnelle. Mais nous avons pleins de joueurs avec d'énormes potentiels qui évoluent au haut niveau. Mais je suis très content de son évolution.

Aubameyang ne tourne pas fort ces dernières semaines en club, une bonne nouvelle pour la Gambie ?

Aubameyang est un grand joueur qui est toujours prêt à jouer pour le Gabon. Il est un exemple pour tous les joueurs gabonais et africains. J'ai beaucoup de respect pour lui. On va être très concentré devant lui, mais pas que. Le Gabon dispose d'une grande équipe et il n'y a pas qu'Aubameyang qui marque des buts. Il est l'un des meilleurs de l'histoire du continent africain, mais certaines équipes ont fait le pari de miser sur lui, et il a créé d'opportunités à d'autres joueurs qui ont marqué. Donc on doit être concentré à 100%.

Quel est l'objectif de la Gambie face aux Panthères ?

Notre objectif est clair. On veut gagner tous les matchs, c'est mon ambition en tant qu'entraîneur. Mais je suis aussi réaliste et je sais que c'est pas toujours possible. Mais on va toujours commencer avec l'idée de gagner.

Aubameyang, Lemina, Bouanga, le Gabon dispose de très belles individualités qui pourraient vous mettre en difficulté...

Oui vous avez raison. Le Gabon a une plénitude de bons joueurs : Aubameyang, Lemina et d'autres. C'est une équipe très forte avec des joueurs qui ont acquis de l'expérience en Europe. Nous sommes au 157ème rang FIFA alors qu'ils sont à la 84ème place, c'est presque le double. On doit donc être très concentré pour gagner des points contre eux (le Gabon et la RDC) selon moi, les deux plus grandes nations du groupe. Mais j'ai confiance en mon équipe pour faire un bon résultat.

Depuis votre départ du Togo, l'équipe ne va pas très bien. Quel commentaire en faites-vous ?

Oui j'ai vu les résultats du Togo. C'est dommage. Parce que c'est un pays fantastique. J'ai aimé la façon de travailler quand j'y étais avec la fédération et le gouvernement. Mais c'est dommage que l'équipe ne puisse pas se qualifier pour les grandes compétitions. Je ne veux pas trop parler du Togo puisque je suis entraîneur de la Gambie maintenant, mais je reste toujours supporter du Togo.

Votre mot conclusif

J'espère que tout le monde observe les mesures de prévention contre la Covid-19. On veut jouer de nouveau avec les spectateurs car ce n'est pas toujours intéressant sans eux. Vivement que l'accès aux stades soit autorisé à partir du mois de mars.