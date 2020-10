Afrique: Le Directeur de l'Administration fiscale de la Gambie élu nouveau président de l'Administration fiscale Ouest-Africaine

Le Commissaire General de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Yankuba Darboe, a été élu Président de l'Administration Fiscale Ouest-Africaine (AFOA) pour un mandat de deux ans.

L'élection du Directeur de l'Administration Fiscale de la Gambie a eu lieu le 20 Octobre 2020 au cours de la 16 ème réunion de l'Assemblée Générale, un évènement virtuel organisé du 20 au 22 Octobre 2020 sur le thème: « La Promotion de la Transparence dans la Gouvernance des Stimulus Fiscaux en Afrique de l'Ouest. »

L'évènement a commencé le Mardi 20 Octobre par une réunion du Conseil (10 ème réunion du Conseil) comprenant des membres venus du Nigeria, du Ghana, du Liberia, du Togo (Président), du Sénégal (Vice-Président) et de la Gambie.

La réunion a examiné l'Analyse et l'Adoption du Rapport de la 9 ème Réunion du Conseil ainsi que plusieurs autres documents dont la Présentation du Rapport d'Avancement du Secrétariat de l'AFOA, la Présentation du Projet de l'Etat Financier 2020, le Projet de Plan de Travail de l'AFOA 2021, le Projet de Budget de l'AFOA 2021 et la Mise A Jour de la Souscription des Membres à l'AFAO parmi tant d'autres.

Le Secrétaire Exécutif et son équipe au Secrétariat ont présenté les documents et rapports inscrits à l'ordre du jour. Des remarques et observations ont été faites sur les documents et rapports présentés avant adoption par les membres du Conseil.

La Gambie a été élue au poste de Président, le Sénégal au poste de Vice-Président et le Nigeria Membre du Conseil. Le Burkina Faso a également été élu Membre du Conseil ainsi que le Mali et le Liberia.

La deuxième journée de la réunion était centrée sur un dialogue politique de haut niveau et avait pour thème: « La Promotion de la Transparence dans la Gouvernance des Stimulus Fiscaux en Afrique de l'Ouest. »

Selon le rapport, une journée a été consacrée à une réunion de l'assemblée générale à laquelle tous les membres étaient tenus d'assister.

Les élections prochaines au Conseil du Forum Africain sur l'Administration Fiscale en Novembre 2020 étaient le dernier point de l'ordre du jour. Le Togo et la Gambie ont exprimé le désir de briguer respectivement le mandat de Président et Membre du Conseil.

Le nouveau Président, Yankuba Darboe, a lors de son discours de clôture exprimé ses remerciements aux pays membres pour l'estime et la confiance qu'ils ont placées en la Gambie et a promis de hisser le drapeau plus haut.