Ile Maurice: Enfermé, le capitaine du Wakashio demande la radiation de son accusation

Il avait essuyé un revers devant la cour de district de Port-Louis qui ne lui a pas accordé la libération conditionnelle. Sauf que, par le biais de son avocat, Ilshad Munsoor, le capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, est venu avec une nouvelle motion. Il réclame l'abandon de l'accusation qui pèse sur lui, devant la même instance judiciaire, en ce mardi 27 octobre.

Le capitaine estime que la police ne dispose d'aucun élément de preuve contre lui, pour soutenir le chef d'accusation, en l'occurrence «unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation», en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act. Il lui est reproché, en tant que capitaine d'un navire en opération, d'avoir été susceptible de mettre en danger sa navigation en interférant avec le compas gyroscopique pour changer la trajectoire, faisant s'échouer le vraquier sur la côte de la Pointe-d'Esny.

Le parquet devra communiquer sa position, le 10 novembre, quant à cette requête.