Maroc: Une haute délégation visite les laboratoires de recherche de la Fondation MAScIR

Casablanca — La Fondation MAScIR a organisé récemment une visite de ses laboratoires de recherche, pour une délégation de diplomates issus de prestigieuses institutions.

La Fondation MAScIR a ainsi accueilli, le 15 octobre, une délégation de diplomates de haut rang, composée de la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, et des représentantes respectives pays au Maroc de la Banque Africaine de Développement (BAD), Leila Farah Mokaddem, de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Hanan Hanzaz, de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Maryam Bigdeli et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Anna Barone, précise la Fondation dans un communiqué.

Cette visite fait suite à la présentation des activités de la Fondation MAScIR, qui a eu lieu au cours de la réunion du Groupe des Partenaires Pays (GPP) en date du 7 octobre 2020, et à laquelle le management de la Fondation a été invité, sur proposition de Mme Mokaddem, note la même source.

Après avoir pris connaissance des travaux de recherche menés par la Fondation et échangé avec les chercheurs, les membres de la délégation ont exprimé leur volonté d'initier avec MAScIR un dialogue plus élargi et de bâtir un partenariat institutionnel et multiforme permettant de valoriser l'expertise de la Fondation dans le soutien aux secteurs privés et productifs du continent africain.

Les discussions ont également porté sur l'appui potentiel que pourraient apporter les prestigieuses institutions représentées dans cette délégation tant sur le volet du financement que celui d'un accompagnement visant à renforcer la visibilité de la Fondation MAScIR sur le plan régional, notamment dans les domaines de la santé et de l'agriculture.

Par ailleurs, la délégation s'est particulièrement intéressée à la startup Moldiag, issue des travaux de recherche de MAScIR, et spécialisée dans la mise au point et la production de kits de diagnostics moléculaires, dont le kit de diagnostic du Covid-19, relève la même source, soulignant Mme Bigdeli a fortement recommandé de préqualifier les kits MAScIR auprès de l'OMS.

MAScIR est un centre de recherche relevant de l'Université Mohammed VI Polytechnique, ayant le statut de fondation, et qui a pour objet de promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et développement répondant aux besoins du pays en technologies avancées, notamment dans le secteur de la biologie médicale.

Avec une vocation et une ambition de soutenir activement l'innovation au profit du tissu économique et industriel national et de contribuer ainsi à la sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire du Maroc, la Fondation MAScIR dispose de ressources humaines qualifiées et d'équipements à la pointe de la technologie.

MAScIR a pu déposer, à ce jour, près de 180 brevets avec des extensions au niveau régional africain, produire quelques 650 articles scientifiques dans des revues de renommée internationale et mener plus d'une centaine de projets et réalisations auprès d'industriels nationaux et étrangers, montrant ainsi sa maturité et ses capacités en matière de recherche scientifique et de recherche appliquée.