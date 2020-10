Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 40 jeunes outillés en Business Plan par le BUREC

Au cours d'une matinée politique tenue samedi 24 Octobre dernier, 40 lauréats tous membres de la ligue des jeunes du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo BUREC, parti cher au ministre national Julien Paluku, ont reçu les certificats de participation à la formation en business plan, une formation qui a duré 8 jours et a été dispensée par des professeurs d'universités spécialisés en la matière.

A en croire le professeur Augustin Mutabazi, secrétaire fédéral de ce parti au Sud-Kivu et l'un des formateurs, cette formation visait à suppléer la connaissance reçue par ces jeunes à l'université afin qu'ils ne soient plus à la recherche de l'emploi mais qu'ils deviennent plutôt créateurs d'emplois.

«A part le fait d'être fédéral du BUREC, je suis également professeur d'université et je constate qu'à l'issue de la formation universitaire, les étudiants deviennent des chômeurs et intègrent les partis politiques avec l'espoir d'y trouver de l'emploi alors qu'en réalité il n'y en a pas. C'est pourquoi, je me suis dit que je dois changer la philosophie et faire comprendre à la jeunesse que même étant dans un parti politique on peut entreprendre et devenir créateur d'emploi. Après cette formation nous inviterons les entrepreneurs qui ont déjà réussi leur business mais qui ont commencé par un petit moyen pour faire comprendre à ces jeunes que tout est possible et leur donner du courage », a-t-il indiqué, expliquant l'objectif de cette formation qui est à sa première édition.

A cette même occasion, la fédération du BUREC a procédé à l'investiture de la fédération urbaine de ce parti dans la ville de Bukavu.

Le professeur Norbert Matwara Zabazande, investi secrétaire exécutif urbain, a promis de faire rayonner ce parti dans la ville de Bukavu, a fait savoir que la compétence et l'excellence manifestées par l'autorité morale de ce parti cher à Julien Paluku dans la gestion sur toutes les instances où il a eu à diriger et particulièrement la province du Nord-Kivu sont, entre autres, la motivation l'ayant poussé à intégrer ce parti.

Notons que cette formation s'est tenue dans la salle de conférence de l'hôtel MUTUDU situé sur avenue Micombero en commune de Kadutu. C'était en présence du secrétaire général adjoint en charge de la bonne gouvernance, Mihigo Xaverien dit Trafca, plusieurs cadres et militants du Burec et plusieurs invités parmi eux des fédéraux de différents partis tant du FCC, CASH que de l'opposition.