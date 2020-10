Mali: Coopération France - Signature des accords de convention de 100 milliards de francs CFA

Cinq accords de convention d'un montant estimé à 100 milliards de francs CFA ont été signés lundi à la Primature, entre le Mali et la France, en présence du Premier Ministre Moctar Ouane et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à la tête d'une importante délégation, a constaté l'AMAP.

La première convention porte sur une ligne de crédit en faveur de la Banque nationale de Développement agricole (BNDA) sous la forme d'un prêt de 26,4 Mds de F CFA assorti d'une subvention de 1,5 milliard de F CFA.

La seconde porte sur un prêt de 36,3 Md de F CFA rétrocédé à EDM.SA pour le financement de la Boucle haute tension nord de Bamako.

La troisième porte sur un prêt de 19,8 Mds de F CFA rétrocédé à la Société malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP) pour le financement de l'adduction d'eau potable dans plusieurs villes secondaires.

La quatrième porte sur une subvention de 6,6 Mds de C CFA en faveur du Projet pour l'autonomisation des femmes et le Dividende démographique.

La dernière portant sur une subvention de 6,6 Milliards F CFA, va financer des projets de filets sociaux portés par Jigisèmè Jiri.

Du côté français, toutes les conventions ont été signées par Jean-Yves Le Drian et le Directeur général de l'AFP. Et les signataires du côté malien, étaient respectivement le Directeur général de la BNDA, le ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeïni Moulaye.

Le ministre Le Drian pour qui ces signatures illustrent la solidité des liens entre la France et le Mali, a salué les avancées enregistrées dans le processus de la Transition conduite par les nouvelles autorités maliennes.

Le Drian a déclaré qu'il appartenait « d'abord et avant tout aux Maliens, de trouver la solution à la crise qu'ils traversent » avant de d'affirmer que la France et l'Union européenne sont disposées à apporter leur plein soutien pour une coopération renforcée et rénovée.

Le Premier ministre, pour sa part, s'est réjoui de la signature de ces conventions qui traduisent le soutien constant des partenaires et particulièrement de la France à notre pays.

Moctar Ouane a saisi l'occasion pour rappeler la forte aspiration des Maliens au changement et à la construction d'un nouveau Mali et pour y parvenir, « le gouvernement de Transition s'est fixé des objectifs qui sont le renforcement de la sécurité, l'adoption des réformes institutionnelles et la promotion de la bonne gouvernance » a-t-il soutenu.

Le Chef du Gouvernement a affirmé la détermination du Gouvernement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à tenir les engagements, tant régionaux qu'internationaux pris par notre pays avant de revenir sur la nécessité de l'accompagnement de la communauté internationale, pour la réussite de la Transition, avec la tenue d'élections générales libres, transparentes et incontestables.