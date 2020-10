Congo-Brazzaville: PCT ville océane - La session inaugurale du conseil fédéral a connu une forte mobilisation

Les travaux de la session inaugurale du conseil fédéral du PCT Pointe-Noire se sont tenus sous la direction d'Evelyne Tchitchelle, membre du bureau politique, secrétaire permanent à l'environnement et au développement local durable de cette formation.

Dans son mot de circonstance, le président du conseil fédéral du Parti congolais du travail (PCT) Pointe-Noire a remercié l'ensemble des membres du PCT de la ville côtière pour la confiance que ces derniers ont placée sur sa modeste personne en l'élisant à la tête de ce parti dans ce département. Prenant la mesure de cette responsabilité, le président fédéral du PCT Pointe-Noire, Jean François Kando, a signifié qu'il compte sur le soutien de tous les membres en vue d'affronter et relever les défis futurs. «Dans l'unité et la cohésion de tous, nous devons nous mettre en ordre de bataille pour être dynamiques, offensifs et attractifs à la fois. Nous devons élargir notre bassin électoral en ne laissant aucun recoin de l'aire géographique du département de Pointe-Noire, la victoire à l'élection présidentielle de 2021 est à ce prix », a-t-il indiqué.

Saluant pour sa part au nom du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, l'ensemble des conseillers fédéraux, Evelyne Tchitchelle a rappelé qu'après la cérémonie de passation de consignes entre le secrétariat fédéral entrant et le secrétariat fédéral sortant du PCT Pointe-Noire, le moment est arrivé pour tenir les travaux des présentes assises afin d'examiner et adopter le règlement intérieur et la feuille de route. «Ces travaux se tiennent à un moment particulier parce qu'il s'agit de faire élire le camarade Denis Sassou N'Guesso à la tête du Congo en 2021. C'est la mission essentielle de l'heure », a-t-elle déclaré.