Congo-Brazzaville: Force montante congolaise - L'ancienne équipe passe le témoin à la nouvelle

La cérémonie de passation de consignes entre l'équipe sortante de la Force montante congolaise (FMC) dirigée par Juste Bernardin Gavet, et l'équipe entrante que préside Vadim Osdet Mvouba s'est déroulée le 24 octobre sous la supervision du secrétaire permanent chargé de la jeunesse du Parti congolais du travail (PCT), Marien Mobondzo Endzonga.

Transmettant les dossiers à son successeur, Juste Bernardin Gavet a fait état des craintes qui animaient la première direction de la FMC en sept ans. Selon le désormais premier secrétaire, « on ne croyait pas tenir le pari de la continuité de la FMC sept ans après ». Il a également assuré la nouvelle équipe de sa disponibilité pour les accompagner. « Vous pouvez compter sur nous et sur l'équipe qui était avec nous ».

Rappelant les querelles internes qui ont émaillé son mandat, Juste Bernardin Gavet a exhorté Vadim Osdet Mvouba à ne pas être épidermique. « Prenez soin de vous rapprocher de moi avant de réagir, si vous entendez des choses de moi sur votre façon de faire », a-t-il prévenu.

Elu le 10 octobre dernier, le nouveau premier secrétaire de la FMC a, quant à lui, pris un certain nombre d'engagements et fixé les défis prioritaires à relever. Osdet Vadim Mvouba entend, en effet, travailler pour un rayonnement collectif au sein du parti et du pays. C'est ainsi qu'il a engagé son équipe à mieux servir le parti en mettant ensemble les différentes énergies. « Nous allons poursuivre votre trajectoire de la plus belle manière. Redynamiser la jeunesse en plaçant le management sur le sceau de la gestion axée sur les résultats. Nous définirons les axes, identifierons les forces et faiblesses, examinerons la structure et son fonctionnement actuel. Il nous faudra réévaluer l'effectif global de la FMC », a-t-il laissé entendre.

Vadim Mvouba a, par ailleurs, appelé à la mobilisation générale en vue de remporter des victoires aux prochaines échéances électorales. Selon lui, la FMC est l'auxiliaire actif du parti socle de la majorité. « ... Nous devons mobiliser les jeunes de tous les horizons, veiller à la responsabilisation de la jeunesse pour qu'elle prenne part active au développement du pays ».

Supervisant la cérémonie, le secrétaire permanent chargé de la culture, de la jeunesse, du civisme et des sports du PCT, Marien Mobondzo Endzonga, a rappelé que leur organisation qui a surmonté les épreuves, gardé sa vitalité et son dynamisme ouvre une nouvelle et belle page de son histoire.