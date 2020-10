Congo-Brazzaville: Vie associative - La "JCI - Djiri responsable" présente un bilan satisfaisant

Le président de la Jeune chambre internationale (JCI)-Djiri responsable, Maxence Ondongo, a présenté un bilan positif sur les formations et les actions caritatives .

Au cours de la réunion bilancielle, les membres de la Jeune chambre internationale (JCI)-Djiri responsable ont débattu du concept « citoyen actif » et du développement des capacités. « Au terme d'une année, nous arrivons à l'issue du mandat qui m'a été confié par mes homologues. Malgré la pandémie du coronavirus, la JCI-Djiri responsable a réalisé plusieurs actions humanistes pour lutter contre cette maladie: distribution des bavettes, désinfection de l'asile psychiatrique du CHU de Brazzaville et des milieux administratifs, sensibilisation des communautés aux mesures d'hygiènes et aux mesures barrières », a indiqué Maxence Ondongo.

Le mandat 2019-2020 de la JCI- Djiri responsable a été aussi marqué par la mise en œuvre de plusieurs formations actives et éducatives à l'endroit des jeunes, entre autres, les projets : « Je sauve de vies », « l'indépendance financière » et « le pouvoir de se réinventer ».

« Par manque de temps, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Je confierai au prochain président de l'organisation le dossier des formations relatives au développement du personnel et des séminaires de routine c », a-t-il laissé entendre . A Brazzaville comme ailleurs dans le monde, la JCI est une organisation marquée par la convivialité entre ses membres. « On se tutoie ou on se vouvoie ...Dans l'amitié, il y a la convivialité et l'amour qui sont des valeurs très attachées à notre organisation. Nous prônons la croissance et c'est à cause de ces valeurs que l'organisation s'est agrandie », commente Maxence Ondongo.

Par ailleurs, le nouveau président national de la JCI Congo, Andy Bemba, a apprécié l'initiative de la JCI- Djiri responsable en ces termes : « Que nous continuons à œuvrer pour que la citoyenneté active se précise sur le terrain au sein de nos communautés. Que nous contribuons aux changements en apportant le bien -être dans la vie de nos communautés ».

Signalons que la Jeune chambre internationale, communément appelée JCI, est une organisation non gouvernementale internationale des jeunes à but non lucratif. Il compte des membres dans environ 124 pays du monde et des organisations régionales ou nationales dans la plupart d'entre eux.

Elle a le statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, du Conseil économique et social des Nations unies et de l'Unesco. Elle encourage les jeunes à devenir des citoyens actifs et à participer aux efforts de développement social et économique .