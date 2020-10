Congo-Brazzaville: Sony world photography Awards - L'appel à candidature lancé

Le concours de photographie lancé par la société Sony vise à célébrer des images individuelles exceptionnelles immortalisant le monde qui nous entoure. L'appel candidature prendra fin au plus tard le 14 janvier 2021.

Le concours de photographie dénommé Sony world photography Awards (SWPA) s'adresse aux photographes, en herbe et professionnel, du monde entier. Il se décline en quatre catégories.

La première intitulée « Professionnel » récompense et présente les œuvres les plus remarquables au monde. Les artistes peuvent saisir plusieurs séries d'œuvres dans différentes catégories comme architecture et design, création, projets documentaires, environnement, paysage, monde naturel et faune, portrait, nature morte, sport et portfolio.

La deuxième catégorie appelée « Open » célèbre des images autonomes exceptionnelles du monde entier. Les photographes de tous niveaux peuvent saisir plusieurs images individuelles en architecture, culture, création, mouvement, paysage, mode de vie, monde naturel et faune, portrait, nature morte, objet, photographie de rue et voyage.

La troisième catégorie est consacrée à la « Jeunesse » avec un thème changeant, du 1er juillet au 31 décembre. Le concours Jeunesse vise à donner plus d'opportunités aux jeunes photographes âgés de 12 à 19 ans. Les juges recherchent de nouvelles approches de la photographie et des images montrant la vision du jeune photographe.

Le concours étudiant est la dernière catégorie en compétition. Il récompense et met en valeur le travail des étudiants en photographie les plus talentueux au monde. Ouvert aux institutions académiques du monde entier, les étudiants sont mis au défi de soumettre une série de cinq à dix images répondant à un dossier particulier. Dix étudiants présélectionnés sont ensuite choisis (un de chaque continent et quatre choix des juges) et sont transportés à Londres pour participer à des portfolios passionnants et à des masterclass de photographie.

Selon les organisateurs, ce concours a pour objectif de dévoiler des images inédites et très créatives mettant en lumière le monde qui nous entoure dans toute sa beauté et sa diversité. Il serait notamment une bonne occasion de donner de la visibilité aux photographes dont le travail pourrait n'avoir jamais été vu sur le plan international. « Le jury recherche des images frappantes, bien conçues et d'une qualité exceptionnelle. Les images réussies communiqueront un récit visuel grâce à d'excellentes compétences techniques et créatives », soulignent-ils.

Prix

Le lauréat de la catégorie « Photographe ouvert de l'année » recevra un prix de 5 000 dollars, une gamme d'équipements d'imagerie numérique, les frais de transport et d'hébergement pour la cérémonie de remise de prix à Londres, ainsi qu'une représentation à l'exposition des SWPA à la Somerset house.

Les dix autres gagnants bénéficieront d'une gamme d'équipements d'imagerie numérique, une publication dans le livre des SWPA et une exposition à ce rendez-vous. Une marque de reconnaissance sera rendue à tous les photographes présélectionnés, grâce à une présentation sur écran digital de leurs œuvres au cours de la soirée.