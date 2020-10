Sénégal: Covid-19 - 1 décès, 14 nouveaux cas, 6 cas graves et 62 guéris

Le Sénégal a enregistré hier, lundi 26 octobre, 14 nouvelles contaminations liées à la covid-19 sur 576 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,43%.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale de « 2 cas contacts, 5 cas importés enregistrés à l'AIBD de Diass et 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Fann-Résidence 2, Dakar-Plateau 1, Liberté-6 1, Pikine 1, Pout 1 et Thiès 1 ».

La même source ajoute que « 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ».

Toutefois, « 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 1 décès a été enregistré ce dimanche 25 octobre 2020 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Au total, 15565 cas ont déclarés positifs dont 14316 guéris, 322 décédés et 926 sous traitement.