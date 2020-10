Algérie: Le pays saura relever tous les défis auxquels elle fait face et s'en sortir plus forte

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire(ANP), a affirmé mardi que "notre pays saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortir encore plus fort", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors d'une visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces Aériennes, le Général de Corps d'Armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels où il adressé une allocution, affirmant qu"'il est entièrement convaincu que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme hier et évincer le terrorisme dans un passé récent, saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortir encore plus fort", précise le communiqué.

"En effet, l'Algérie, terre de résistance et de martyre, connait pertinemment la valeur de la souveraineté nationale et le prix de l'indépendance, de la sécurité et la stabilité, car elle a connu jadis le goût amer de la tyrannie du colonialisme et a vécu les affres du terrorisme barbare et sanguinaire, qui n'était pas moins horrible, malveillant et dangereux que le colonialisme. Aussi, nous sommes pleinement convaincus que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme auparavant et évincer le terrorisme dans un passé récent, saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortira plus fort et plus puissant. Il restera toujours invincible face à ses ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain et saura préserver son indépendance et sa souveraineté nationale", a-t-il souligné .

Poursuivant les visites d'inspection aux différentes Forces et Régions Militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le Général de Corps d'Armée a effectué mardi une visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces Aériennes.

Au début et après la cérémonie d'accueil, Monsieur le Général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd a observé à l'entrée du siège du Commandement, en compagnie du Général-Major Laaraba Mahomoud, Commandant des Forces

Aériennes, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "Ait Hamouda Amirouche", dont le siège du Commandement des Forces Terrestres porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada, précise la même source.