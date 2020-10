Sénégal: Basketball/Saison 2020/2021 - Saint-Louis Bc s'offre des recrues de taille

Le Saint-Louis Basket Club (SLBC) affûte ses armes en perspective de l'ouverture de la saison de basket dont le démarrage est fixé au mois de décembre.

Sous la conduite de son nouveau président Baba Tandian, le club saint-louisien a fini d'afficher ses ambitions avec des recrutements de taille dans les catégories masculines et féminines. Avec en ligne de mire la reconquête des titres en jeu au sortir d'une année blanche.

L e Saint-Louis basket club s'est projeté vers la saison 2020/2021 de basketball qui s'ouvre en décembre prochain. Dans cette direction, le club de la vieille ville a fini d'afficher ses ambitions avec un recrutement de taille effectué sous la houlette de son nouveau président Baba Tandian.

Le club saint-louisien a procédé, dimanche 25 octobre, à la présentation des effectifs de ses équipes masculine et féminine.

Chez les dames, basket 2021, on cite les arrivées de Oumy Ndoye en provenance des États-Unis, la nigériane Okonkwo Grâce et l'intérieure congolaise Mariana Muadi (exAS Vita club) mais aussi Mbarka Diop (ex-UGB) et Marieme Diop qui provient de Don Bosco Tamba.

Chez les messieurs, ce sont les retours du pivot Papa Ndiaga Dia en provenance de l'UGB, du meneur Pape Faye (DUC) Ababacar Fall (Tamba BC) , Elhadji Khouma, Abdoulaye Sané (As Thiès) mais également du joueur guinéen Gua Debaros Mbemba.

Avec ces arrivées, le club saint-louisien ambitionne de reprendre sa place de leader dans l'élite du basket sénégalais au sortir d'une année blanche sans le moindre trophée.

«Je suis ravi de me retrouver avec les Saint-Louisiens et de leur présenter la nouvelles équipes. Comme nous le souhaitons, remporter le maximum de victoires aussi bien chez les garçons que chez les filles et arriver à faire quelque chose d'extraordinaire.

Des changements ont également été notés dans le staff de Saint Louis basket club avec le départ du directeur technique national Moustapha Sall.

Mais aussi des entraineurs Birahim Gaye et de Ameth Gaye. «Chez les garçons, nous avons entériné l'arrivée de Ndiaga Lô et c'est un excellent entraineur. Quant à Bachir Diop, il fait également partie des grands entraîneurs.

Nous amenons la personne que nous estimons mieux pour l'équipe Je ne suis pas arrivé au SLBC pour soustraire mais pour additionner. Il y a eu quelques heurts, des incompréhensions qui peuvent arriver de part et d'autre mais ce n'-est pas de mon fait», a souligné Baba Tandian sur Rsi.