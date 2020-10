Congo-Kinshasa: Consultations présidentielles - Le FCC bat le rappel des troupes

Le Front commun pour le Congo (FCC) sera bientôt en retraite politique pour définir la nouvelle feuille de route de son engagement politique en rapport avec les enjeux politiques de l'heure.

Depuis l'annonce par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, des consultations avec les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs en vue de créer une union sacrée de la nation, c'est le branle-bas dans les rangs du FCC. Ce regroupement politique ne cesse, en effet, de multiplier des réunions entre ses membres dans l'optique de dégager une position concertée par rapport à la nouvelle donne politique imposée par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Après les premiers conciliabules autour de la speakerine de la chambre basse, Jeanine Mabunda, les chefs des regroupements politiques membres du FCC s'étaient retrouvés le lundi dernier, cette fois-là, autour de leur autorité morale. Rien n'a filtré de ces échanges dont on a dit qu'ils ont gravité autour de l'état des lieux de la coalition, sans en dire plus sur les consultations initiées par le chef de l'Etat.

Comme si cela ne suffisait pas, le FCC projette à nouveau une retraite politique pour, dit-on, définir la nouvelle feuille de route de l'engagement politique de la plate-forme. Sur son compte twitter où il a glissé l'information, le coordonnateur du FCC, Néhémie Mwilanya, parle de la deuxième retraite politique après celle qui, à l'époque, avait évalué la marche de la plate-forme depuis sa création, avec deux points majeurs : relever le défi de la gouvernance et préparer les élections de 2023. Il est à noter que cette retraite interviendra dans un contexte particulier caractérisé notamment par l'aggravation de la crise au sein de la coalition au pouvoir (FCC-Cach ndlr) depuis la nomination, puis la prestation de serment de nouveaux juges constitutionnels nommés en juillet dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

En attendant, des indiscrétions font de plus en plus état de la détermination du FCC à conserver sa majorité au Parlement et à consolider la cohésion de ses membres, quel qu'en soit le prix. En effet, il nous revient que l'option d'appliquer la cohabitation en cas de rupture de la coalition avec le Cach est à envisager. Il a été demandé à tous les membres du FCC de rester discrets, « de peur de dévoiler la stratégie » qui doit précéder d'une réflexion plurielle engageant toutes les intelligences de la plate-forme. Dossier à suivre.