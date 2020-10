Algérie: 66e anniversaire du déclenchement de la Révolution - La DGSN trace un programme riche

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé un programme riche et diversifié à travers les différentes wilayas du pays, à l'occasion du 66e anniversaire de la guerre de libération nationale, parallèlement au référendum sur le projet de révision de la Constitution.

Au programme de la célébration de l'évènement, sous le thème «Novembre de l'indépendance...Novembre du changement», la DGSN prévoit «l'organisation de plusieurs communications et conférences historiques dans le but de se remémorer la symbolique de cette date phare, animées par des moudjahidine, des enseignants chercheurs en histoire, et des cadres de la Sûreté nationale, avec la participation des autorités locales, de membres de la famille révolutionnaire dans les multiples festivités commémorant ce 66e anniversaire», a indiqué mardi un communiqué de la DGSN.

L'occasion est également de «renforcer les liens entre la génération de la Révolution qui a donné une leçon de lutte et de sacrifices et celle de l'indépendance, en rappelant aux jeunes les sacrifices des chouhada et moudjahidine qui ont voué leurs vies à la lutte, en se plaçant à l'avant-garde depuis que l'occupant a envahi notre terre».

Ce mémorable évènement historique qui «constitue une étape phare de l'histoire de l'Algérie jalonnée de sacrifices, offre toujours à la DGSN l'occasion de rendre visite aux retraités de la police parmi les moudjahidine qui ont participé à la Glorieuse guerre de libération nationale, ceux-là mêmes qui ont rejoint après l'indépendance le corps de la Sûreté nationale pour poursuivre leur parcours de dévouement de sacrifices pour l'édification de l'Algérie, en veillant à préserver la sécurité du citoyen et de ses biens », conclut le document.