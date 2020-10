Algérie: Amendement de la Constitution - Paroles des animateurs du 21ème jour de la campagne référendaire (VERBATIM)

Alger — Voici les déclarations marquantes du 21ème jour de la campagne en prévision du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, prévu le 1er novembre prochain:

- Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à Alger: "le projet d'amendement de la Constitution consolide davantage les fondements d'une Algérie nouvelle, forte, juste et équitable, libère l'économie et encourage l'innovation, entreprenariat et investissement".

- Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud à Adrar: "le citoyen a l'opportunité, à travers sa participation le 1er novembre au référendum, de contribuer à l'architecture des institutions de l'Etat et à l'édification de l'Algérie nouvelle".

- Le ministre de la Justice, garde des Seaux, Belkacem Zeghmati à Ain Defla: "le référendum constitue un rendez-vous avec l'histoire et le changement et conforte les bases d'un Algérie nouvelle".

- Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki à Skikda: "le référendum constitue une pause importante pour l'édification de l'Algérie et traduit les aspirations de la nation, exprimées par le peuple dans ses revendications lors du Hirak pour un changement positif".

- Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane à Oran: "le projet d'amendement de la Constitution intervient pour renforcer la place de la recherche scientifique à travers la constitutionnalisation académique des sciences et des technologies et du Conseil de la recherche scientifique".

- Le ministre des Transports, Lazhar Hani à Khenchela: "le projet d'amendement de la Constitution vise l'édification d'une Algérie nouvelle, à travers un programme d'action qui répond aux revendications du Hirak béni".

- Le ministre des Mines, Mohamed Arkab à Skikda: "le projet d'amendement de la Constitution jette les fondements d'une économie productive diversifiée, capable de compétitivité dans le cadre d'un développement durable à même de générer des emplois et sortir de la dépendance des hydrocarbures".

- Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hachemi Djaâboub à Tindouf: "le vote favorable pour le projet d'amendement de la Constitution est une consolidation du front interne et une réponse cinglante à ceux qui cherchent à déstabiliser le pays".