Seychelles: Des messages de félicitations affluent pour le nouveau président élu des Seychelles

Des messages de félicitations affluent au président nouvellement élu des Seychelles, Wavel Ramkalawan, depuis qu'il a été déclaré dimanche vainqueur des élections présidentielles.

M. Ramkalawan a prêté serment en tant que cinquième président des Seychelles lundi après avoir remporté les élections présidentielles avec 54,9% du total des votes valides.

Son parti Linyon Demokratik Seslwa (LDS) a également remporté la majorité des deux tiers lors des élections à l'Assemblée nationale tenues au même moment.

Le département d'État américain a salué l'élection de M. Ramkalawan comme un nouveau chapitre de l'histoire des Seychelles dans un communiqué dimanche.

"L'engagement du peuple seychellois envers le processus démocratique a inauguré un nouveau chapitre de l'histoire de leur pays. Cette réalisation représente une autre étape majeure dans la démocratie aux Seychelles", a déclaré le département d'État.

"Nous félicitons le révérend Wavel Ramkalawan pour son élection et nous attendons avec intérêt d'étendre la coopération sur un large éventail d'intérêts mutuels, y compris la sécurité maritime, la bonne gouvernance et la lutte contre la toxicomanie, la piraterie et le terrorisme", a ajouté le Département.

C'est ce qu'a fait écho Patrick Lynch, le Haut-Commissaire britannique aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, qui a déclaré : "Il s'agit d'un moment historique pour la démocratie des Seychelles et le peuple seychellois. Le taux de participation témoigne de l'importance du processus démocratique au yeux du peuple seychellois. "

Il a ajouté que "le nouveau gouvernement a été élu avec des engagements clairs et forts en faveur de la démocratie et de la transparence et nous sommes impatients de les soutenir sur ces questions clés".

L'ambassade de France a félicité les électeurs seychellois qui "se sont exprimés et ont choisi leur président de la République et leurs représentants à l'Assemblée nationale".

Il a déclaré que "la démocratie seychelloise émerge renforcée et toujours exemplaire pour le reste du monde. A partir de demain, nous travaillerons tous ensemble au profit de nos amis seychellois".

L'ambassade a ajouté que "la France se tient aux côtés des Seychelles dans la construction conjointe d'un océan Indien prospère et stable".

Un message de félicitations est également venu de l'ambassade de Chine aux Seychelles au nom du ministère des Affaires étrangères de Chine.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine félicitait sincèrement M. Ramkalawan pour son élection à la présidence des Seychelles.

« Nous pensons que sous sa direction, le gouvernement et le peuple seychellois réaliseront de nouvelles et plus grandes réalisations sur la voie du développement national. Les Seychelles sont un bon ami et un partenaire de la Chine en Afrique, et l'amitié traditionnelle entre la Chine et les Seychelles est profonde. La Chine est prête à travailler avec les Seychelles pour consolider l'amitié et la confiance mutuelle, approfondir la coopération mutuellement avantageuse et la coordination internationale et élever les relations bilatérales à un niveau supérieur ", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

De son côté, le Premier ministre indien, Narendra Modi, dans un message tweeté dimanche, a félicité le nouveau président pour sa victoire historique aux élections présidentielles et à l'Assemblée aux Seychelles.

« Nous attendons avec intérêt le renforcement des relations étroites et traditionnelles entre l'Inde et les Seychelles sous sa direction. Félicitations au peuple seychellois pour la tenue d'élections libres, justes et pacifiques. C'est une victoire pour la démocratie, une valeur commune qui lie L'Inde et les Seychelles », a tweeté le Premier ministre.

Le Haut-Commissaire indien aux Seychelles, Dalbir Singh Suhag, a également adressé ses sincères félicitations à M. Ramkalawan pour sa "victoire historique aux élections présidentielle et parlementaire. C'est une victoire pour les idéaux de la démocratie, une valeur commune qui lie nos deux pays".

Un message de félicitations pour M. Ramkalawan et son parti LDS pour leur victoire électorale est également venu du président du Botswana, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, qui est également le président de l'organe de la SADC sur la coopération politique, défense et sécurité.

"La SADC félicite le peuple de la République des Seychelles pour s'être déplacé en grand nombre pour exercer son droit démocratique en votant aux élections présidentielles et à l'Assemblée nationale, tenues les 22 et 24 octobre 2020", a déclaré M. Masisi.

Pendant ce temps, les membres qui composeront la septième Assemblée nationale, l'organe législatif des Seychelles, seront assermentés cette semaine. La date n'a pas encore été annoncée.