Egypte: Les projets mis en œuvre par le ministère du Logement réalisent le développement requis et offrent des opportunités d'emploi à des millions de jeunes

Les projets mis en œuvre par le ministère du Logement réalisent le développement requis et offrent des opportunités d'emploi à des millions de jeunes

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a affirmé l'importance des grands projets mis en œuvre par le ministère du Logement dans la réalisation du développement requis, l'aboutissement à une reprise économique et la création des opportunités d'emploi à des millions de jeunes.

Lors d'une réunion avec le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Assem El Gazzar et nombre de responsables du ministère du logement, M. Madbouly a souligné le suivi continu du Président Abdel Fattah Al-Sissi des projets de nouvelles villes de 4e génération en cours de construction et des projets de développement des villes existantes dont celle du Vieux-Caire.

Le premier ministre a jugé impératif l'engagement de tous les travailleurs dans les différents projets, à l'application des mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus, en particulier le port de masque.

Pour sa part, le ministre du logement a précisé que 35 milliards de livres avaient été dépensés au cours de la période du 1/7/2020 au 26/10/2020 pour mettre en œuvre des projets relatifs au ministère.

M. El-Gazzar a évoqué l'état d'avancement du projet de développement du triangle de Maspero, qui fait partie du plan de l'Etat de restaurer l'image civilisationnelle du Caire.

Il a aussi passé en revue le projet de modernisation de la bande fluviale dans la nouvelle ville d'Assouan dont la superficie s'étend sur 1050 feddans.

Au cours de la réunion, le plan de développement de la ville de Sainte Catherine a fait l'objet d'examen, et ce dans le cadre des directives de la direction politique de maximiser la valeur de cette région charmante, améliorer son infrastructure et de tirer profit des potentialités touristique, religieuse et historique dont elle dispose pour devenir une principale destination touristique pour les visiteurs d'Egypte de différents pays.

Le ministre du logement a passé en revue nombre de projets de développement en particulier la nouvelle ville de Sphinx et la nouvelle capitale administrative.