Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le Président du conseil souverain du Soudan

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui au Palais d'Al-Ittihadiya le Président du conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en présence du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables le Dr. Mohamed Chaker, le chef des renseignements généraux et l'ambassadeur de l'Égypte à Khartoum.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, le Président a souhaité la bienvenue à son frére le général Abdel Fattah Al-Buarhan, louant les liens éternels et historiques unissant les deux peuple de la vallée du Nil, ainsi que l'unité de destin et l'intérêt commun entre l'Égypte et le Soudan.

En affirmant la position stratégique ferme de l'Égypte afin de maintenir la sécurité et la stabilité du Soudan et de son peuple frère. Outre, la volonté de l'Égypte de poursuivre la coopération et la coordination bilatérales dans tous les dossiers d'intérêt commun, ainsi que la promotion de la mise en œuvre rapide de projets de développement conjoints, comme la connexion électrique et la ligne de chemin de fer pour l'intérêt des peuples des deux pays.

De sa part, le Président a également souligné qu'il suivait de près l'évolution actuelle de la scène soudanaise aux niveaux régional et international, affirmant le soutien de l'Égypte à la volonté et aux options de la direction politique soudanaise pour façonner l'avenir de leur pays, tout en félicitant les efforts aidant le Soudan à faire face à la crise économique dans l'intérêt du peuple soudanais, en plus de parvenir à la stabilité et à la paix régionales.

De son côté, le général Al-Burhan a souligné la force des liens historiques bilatérales, saluant dans ce contexte les efforts mutuels pour renforcer les liens de coopération conjointe, affirmant aussi la volonté des deux parties de poursuivre la coordination dans tous les dossiers d'intérêt commun.

Outre, le Président du conseil souverain du Soudan a également passé en revue l'évolution de la situation au Soudan, ainsi que les efforts déployés pour faire face aux développements à cet égard, y compris la signature de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et un certain nombre de mouvements armés récemment à Juba.

À cet égard, il a exprimé l'appréciation de son pays pour le soutien illimité de l'Égypte qui préserve la sécurité et la stabilité du Soudan et soutient le succès lors de la phase de transition actuelle.Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur toutes les questions régionales d'intérêt commun, ainsi que l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance à la lumière de la position actuelle des négociations tripartites entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sous les auspices de l'Union Africaine.

En plus, les deux parties sont parvenues à un consensus sur l'importance cruciale de la question de l'eau pour les peuples égyptien et soudanais, étant une question de sécurité nationale. Outre les deux pays se sont engagés à parvenir à un accord juridique contraignant qui garantit des règles claires pour le remplissage et l'exploitation du barrage, et réalise les intérêts communs de toutes les parties.

