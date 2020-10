Algérie: Création d'une importante dynamique de développement dans les zones d'ombre

Boumerdes — Une importante dynamique de développement a été créée au niveau des zones d'ombre grâce aux projets de développement mis en oeuvre dans ces régions afin d'offrir un cadre de vie décent aux citoyens, a indiqué, mardi à Boumerdes, le Conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Merad.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 2ème journée de sa visite dans de nombreuses zones d'ombre de cette wilaya, M. Merad a souligné qu'"une dynamique de développement réelle et importante et inédite a été créée au niveau de ces zones afin d'assurer des conditions de vie dignes à leurs habitants", a-t-il dit.

"Aujourd'hui, ces zones qui ont souffert d'une marginalisation, des décennies durant, vivent une véritable révolution en matière de développement, par la réalisation de projets réels avec un faible coût financier, dans un court laps de temps et ayant un impact direct et effectif sur les populations et garantissant un décollage en matière de développement de ces zones", a-t-il observé.

M. Merad a relevé que lorsque les routes et les réseaux de gaz, d'électricité et d'eau potable sont réalisés "cela crée des conditions de vie favorables pour fixer les populations dans leurs régions et partant des activités économiques locales peuvent émerger selon les spécificités de chaque zone, notamment dans les secteurs agricoles et de l'artisanat traditionnel", a-t-il indiqué.

Pour sa deuxième journée de visite dans les zones d'ombre de la wilaya de Boumerdes, le Conseiller du président de la République a inspecté et inauguré des projets de développement destinés à désenclaver plusieurs villages et hameaux, dont l'aménagement et le revêtement de routes, le raccordement au réseau de gaz naturel et l'éclairage public.

Il s'est aussi enquis de l'avancement des travaux de réalisation d'autres opérations dont le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable (aménagement de sources, réalisation de réservoirs d'eau), d'assainissement et la réhabilitation de salles de soins, d'écoles primaires et d'établissements sportifs.