Madagascar: Antsiranana - Le logiciel Sydonia World opérationnel

Les Douanes continuent leur processus de modernisation en mettant en place un nouveau logiciel. À Antsiranana, l'installation a commencé depuis une semaine.

Le logiciel Sydonia++ se retire après avoir passé treize ans au service du système de dédouanement malgache. Pour le remplacer, la direction générale des Douanes entreprend actuellement des réformes à travers la mise en place du logiciel Sydonia World ou Système douanier automatisé, utilisé à Madagascar. C'est un projet conclu entre le gouvernement malgache et la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), financé par le Fonds de contre-valeur japonais.

Selon les explications données, Sydonia World est une version plus évoluée et améliorée que son prédécesseur et il se base sur les nouvelles technologies de l'Internet. Parmi ses avantages, on peut citer son accessibilité sur Internet qui permet aux opérateurs économiques d'établir leurs manifestes et leurs déclarations en ligne, et de les transmettre en version électronique, d'une manière totalement dématérialisée. Et ce, pour moderniser considérablement les processus de dédouanement afin de faciliter le commerce légal et de renforcer l'efficacité des contrôles douaniers.

Migration

Depuis une semaine, la douane d'Antsiranana a procédé aux travaux de la migration de Sydonia ++ vers Sydonia World, effectués par des techniciens venant de la capitale. Après cette installation, ces derniers ont organisé des séances de formation destinées aux différentes parties prenantes en matière d'utilisation de Sydonia World, dont les douaniers et les consignataires. La formation se poursuivra jusqu'à la fin du mois.

Son passage dans la capitale du Nord a ainsi permis à Hery Hasina Rakotondrabe, chef de projet Sydonia, de montrer que ce nouveau logiciel est performant et facilitera le travail des douaniers. Il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, et les modules, auparavant éparpillés, sont regroupés dans une unique fenêtre.

Certes, en apparence, Sydonia World présente beaucoup de similitudes avec Sydonia++, mais dans la réalité, en termes de technicité et de sécurité, il apporte beaucoup d'innovations et témoigne davantage de performances, tel le fait d'être un logiciel multi-langage. « Outre sa belle performance en matière de dédouanement, son utilisation assure la sécurisation numérique de l'importation, de l'exportation et des voyageurs afin de lutter contre les fraudes et trafics de toutes sortes, de renforcer l'efficacité des contrôles douaniers et d'améliorer les recettes douanières dans les caisses de l'État », souligne Russel Gerald Beankinana, receveur de douane d'Antsiranana, pour résumer l'utilité de ce nouveau logiciel.