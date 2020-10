Angola: Le ministre appelle aux efforts conjoints pour lutter contre le Covid-19

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a appelé lundi, à Luanda, la combinaison des efforts pour "faire face" à la pandémie de Covid-19.

Intervenant lors de la cérémonie commémorative du 75e anniversaire des Nations Unies, le dirigeant angolais a admis qu'avec l'effort collectif, y compris le système des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres institutions et États membres, sera possible de surmonter les différentes barrières dans la lutte contre tous les grands maux qui affectent le monde, tels que la faim, la misère et les grandes catastrophes naturelles.

Téte António a souligné l'importance de la coopération et du partenariat avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées avec le Gouvernement angolais pour atténuer les défis imposés par la pandémie de Covid-19.

D'après le chef de la diplomatie angolaise, le défi de la pandémie de Covid-19 amène tous à une réflexion approfondie sur le moment présent et la nécessité de déployer plus d'efforts pour lutter contre le coronavirus et toutes les autres maladies endémiques qui affectent le monde de manière très profonde.