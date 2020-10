Madagascar: KFC - Un deuxième restaurant à Tana

Et de deux pour KFC. Après l'ouverture de son premier restaurant en 2019, la marque internationale de fast-food en ouvre un deuxième.

Cette fois-ci c'est du côté de l'Akoor Digue que les amateurs pourront se retrouver et avoir le plaisir de déguster les recettes secrètes à base de poulet du Colonel Sanders. « Ce nouveau restaurant respecte les normes internationales propres à la marque KFC. Il est spacieux et climatisé, et idéal pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille », indique un communiqué de KFC qui, rappelons-le, est une marque internationale présente dans 150 pays à travers le monde et qui « exige le respect strict de son protocole d'hygiène interne et son processus de préparation des repas ».

C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les équipes ont été formées en se basant sur des standards internationaux très stricts, qui ont permis à KFC de mettre en place un protocole sanitaire irréprochable. Ce qui fait la particularité de KFC c'est son poulet 100% malgache, préparé dans chaque restaurant tous les jours par des équipes passionnées. Un poulet mariné aux 11 épices, basé sur la recette secrète du Colonel Sanders. Les produits de KFC sont disponibles à travers différents canaux de vente ; sur place ou à emporter. La distribution se fait également via le Drive Thru et KFC a lancé la livraison à domicile à travers son partenaire, En 2 Roues. Dans un souci de protéger ses équipes et ses clients, KFC affiche une vigilance particulière dans le respect des gestes-barrière.