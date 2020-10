Madagascar: Foot-PSG - Mathyas Randriamamy en Ligue des champions ce soir

Vers la titularisation de Mathyas Randriamamy dans les Barea.

La dernière nouvelle recrue des Barea, Mathyas Randriamamy jouera en Ligue des champions aux côtés de Neymar et Mbappé ce soir pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le PSG affrontera Istanbul Basaksehir.

Incroyable mais vrai. Ça ne s'arrête plus pour l'international malgache, Mathyas Randriamamy. Il a fait l'objet d'un appel de Thomas Tuchel pour renforcer le Paris Saint-Germain ce soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. En effet, l'équipe fera un déplacement sur la pelouse d'Istanbul pour affronter le Basaksehir.

En une semaine, le jeune homme de 17 ans n'a pas cessé de gravir les échelons dans le club de la capitale. Le fait qu'il soit intégré dans les Barea lui trace un chemin vers la cour des grands. A titre de rappel, il a donné un avant-goût ce samedi, lors de la première journée de la Ligue 1 où il est resté remplaçant et n'a fait que de l'échauffement d'avant match sur le terrain. Cette fois-ci, il est le troisième gardien emmené en cas de blessure de Keylor Navas ou Sergio Rico. On l'a aperçu s'entraîner avec ces deux gardiens du PSG en début de semaine.

Une aubaine pour les inconditionnels du foot malgache, puisque après Abel Anicet, un autre malgache jouera en C1. Cela sera aussi une opportunité pour lui afin que Nicolas Dupuis puisse penser à sa titularisation pour la double confrontation contre les Ivoiriens, prévue dans trois semaines.

Pour en revenir à la rencontre de ce soir, la liste des convoqués ne réserve pas de surprises pour le PSG, avec les superstars Kylian Mbappé et Neymar accompagnés en attaque par Pablo Sarabia, Moïse Kean et Angel Di Maria. Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, de retour après sa blessure, sont aussi dans le groupe. « Par contre, Julian Draxler, sorti blessé samedi contre Dijon, ne reprendra l'entraînement qu'après la trêve internationale, soit au plus tôt en mi-novembre. Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont toujours blessés. L'Italien a repris la course lundi et son retour à l'entraînement collectif est programmé la semaine prochaine. Icardi reprendra l'entraînement cette semaine, Paredes en fin de semaine », a annoncé le club.