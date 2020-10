Sénégal: Sonatel - Progression de +7,3% de la base clients fixe, mobile et Internet

Le groupe Sonatel a enregistré une bonne évolution de la base clients. Selon la Brvm qui donne l'information, la base clients Fixe, Mobiles et Internet est en progression de +7,3% par rapport à 2019 et atteint 34,9 millions grâce au maintien de la dynamique de recrutements, malgré le ralentissement observé sur le second trimestre 2020 avec l'arrêt des animations commerciales durant les premiers jours de la crise sanitaire Covid-19.

«La base clients mobiles totalise 34,4 millions de clients, en hausse de 7,1%tirée par la bonne dynamique commerciale dans tous les pays autour de l'animation commerciale, les refontes tarifaires, le lancement de nouvelles offres (Bundle), l'augmentation du nombre de sites améliorant la couverture réseau », renseigne la Brvm. Le nombre de clients Data mobiles du Groupe s'élève à 12,1 millions soit une hausse de +8,1% sur un an. Dans le même temps, la base active 4G atteint les 4,1 millions clients soit une augmentation de +77,5% par rapport à 2019 tandis que le taux de pénétration des services Data est stable autour de 35,1%.

La base de clients actifs Orange Money s'élève à 7,9 millions de clients en progression de +25,5% sur un an(+1,6 M de clients actifs et +3,7 de clients inscrits vs 2019 au Sénégal, au Mali et à Bissau à la faveur de la décision de la BCEAO d'autoriser l'ouverture de compte à tous les clients). Près de 61% des clients actifs sont Full (plafond 2 Millions/mois). La pénétration d'Orange Money sur la base d'abonnés mobile s'est renforcée avec 23% des clients qui utilisent tous les mois des services financiers mobiles d'Orange Money.

La base client haut débit fixe compte 291 845 clients (dont 171 518 clients fibre et Flybox), en augmentation de 34,3% à la faveur de l'accélération du déploiement de la Fibre au Sénégal, au Mali et d'une bonne progression des recrutements autour de la Flybox plus particulièrement au Sénégal et au Mali. Par ailleurs, à fin septembre près de 59% de nos clients broad band ont soit une offre Fibre ou Flybox et plus de 23,6% du potentiel raccordables fibre ont été raccordés.