Madagascar: Investissements - Le groupe Axian rejoint le fonds ADP III

Le groupe Axian rejoint le fonds d'investissement African Development Partners III (ADP III) qui est dirigé par Development Partners International (DPI), l'un des plus grands fonds de capital-investissement en Afrique

Une collaboration qui va permettre à Axian de concrétiser son ambition d'être un partenaire clé dans la transformation économique de l'Afrique.

Accès unique

Par l'intermédiaire des entreprises dans son portefeuille, DPI offre en effet une perspective et un accès unique aux transactions réalisées sur le continent. « Cette plateforme d'investissement nous permettra de mettre en valeur nos relations afin de créer des opportunités de co-investissement stratégique ou d'acquisition à la sortie des fonds, là où des synergies avec nos activités principales sont disponibles. Nous saisirons en outre les possibilités de collaboration future avec les gestionnaires de fonds sur des transactions externes favorisant l'innovation et nécessitant un regroupement de compétences », déclare Hassane Muhieddine, CEO Axian Financial Services. Favorisant la création de valeur et le développement économique durable, le portefeuille d'investissement panafricain d'ADP III offre à Axian une voie naturelle vers une diversification indirecte de ses opérations stratégiques, tant sur le plan sectoriel que géographique en Afrique.

Solides performances

Une grande opportunité, en somme quand on sait que DPI a investi dans 23 entreprises de 29 pays africains, en s'appuyant sur son expertise et son réseau d'investissement qui ont permis de réaliser de solides performances. Avec plus de 1,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, DPI investit dans des entreprises qui sont en mesure de bénéficier de la croissance rapide de la classe moyenne émergente. ADP III suit donc les traces de ses prédécesseurs en se focalisant sur les entreprises leaders œuvrant avec les gestionnaires, pour développer les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. DPI est à la fois un gestionnaire de fonds commerciaux et un signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Il met donc l'accent sur la promotion des normes ESG et, de par ses investissements, cherche à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies tout en offrant des retombées commerciales à ses investisseurs.