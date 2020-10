Madagascar: Piment Café - Le public découvrira les facettes de Davis

L'interprète de « Princess lover » livrera un concert inédit ce samedi.

« Il se fait rare ces temps-ci ». Le public se pose demande où peut-il bien être ? Qu'est-il devenu ? Davis est présent sur la scène musicale malgache. Pour preuve, ce dernier a effectué une tournée un peu partout dans Madagascar.

Ce samedi 31 octobre, ce sera au tour du public tananarivien de recevoir le chanteur. Il offrira un concert au Piment Café à partir de 18 heures. Une occasion à ne pas rater pour les fans de musique fusion car le concert durera 3 heures. Il jouera plusieurs titres de son répertoire et interprétera les morceaux comme Tsaiky Joby, Ravoravo et Princess Lover.

Davis & Band participera à ce véritable voyage musical. Le rythme, la précision, la mélodie de la guitare d'Ulysse et la batterie de Titi se conjuguent avec les magistrales interprétations de Harena à la basse. À ce trio s'ajoute la voix mélodieuse de Davis, tout en émotion. En effet, l'artiste se fait un nom dans le soul acoustique en alliant ses influences musicales afro-américaines à l'héritage malgache. Véritable styliste du son, il prouve que l'art du jazz vocal n'a pas fini d'évoluer. Entouré des meilleurs musiciens, il livrera un concert inédit. Il explore notamment les œuvres des chanteurs célèbres à travers des compositions originales et un répertoire inattendu. Une créativité collective ravageuse, une voix qui ne laisse personne indifférente.

Investissant la scène avec charisme, Davis combine audace et virtuosité avec amplification et éclairage pour créer une expérience immersive. Familier des scènes de cabaret, il encourage l'implication du public et crée ainsi un dialogue vibrant avec ses spectateurs.

Davis & Band, en attendant Mika. Cela fait quelques années que le duo Mika et Davis a disparu des radars. Le premier est parti aux Etats-Unis pour acquérir de l'expérience. Ce n'est pas parce que Mika est parti que le groupe a éclaté, mais en attendant son compagnon, Davis agit pour que les œuvres de ce fameux duo ne tombent pas dans l'oubli. Ainsi, Davis fonde un collectif Davis & Band. Composé de jeunes talentueux comme Morgane, Harena, Titi et Ulysse, le groupe est créé vers la fin de l'année 2018. Outre la passion pour la musique, ce qui unit Davis et sa bande est un authentique plaisir à chanter ensemble et à créer un univers harmonieux qui parle au public par sa beauté, sa pureté et la joie qui s'en dégage.

Davis a su transcender les genres et s'élever au-delà même de la frontière malgache, mêlant habilement musique traditionnelle et sonorités urbaines. Une typologie qui a fait de ce chanteur un artiste très demandé. Il a ainsi collaboré avec Olombelo Ricky et Fanja Andriamanantena. Actuellement, le jeune homme envisage de produire des musiques pour satisfaire son public.