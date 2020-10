Algérie: La clôture de la campagne référendaire mise en exergue par ses animateurs

Alger — La clôture de la campagne référendaire, en prévision de la révision de la Constitution, a été soulignée, mercredi, par des titres de la presse nationale, avec un intérêt particulier pour la première sortie publique, la veille, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux côtés d'autres membres du Gouvernement plaidant pour le plébiscite dudit projet.

"Le Gouvernement en force sur le terrain", a ainsi titré en Une le quotidien "Horizons", relevant la "charge", adressée à Alger, par le Premier ministre à l'endroit des "nostalgiques" de l'ancien système, l'essentiel des déclarations du Chef d'Etat-major, Saïd Chanegriha ainsi que du ministre de la Communication, également depuis la capitale.

De même que le journal a consacré un article annonçant le début du vote, vendredi 30 octobre, pour la communauté algérienne établie à l'étranger.

Tout en soulignant que la campagne s'achève ce jour, "El Moudjahid" écrit sur sa Une "Voter pour le changement", considérant que les 3 semaines de la campagne ont été marquées par une "intense activité pour mobiliser les foules".

"La nouvelle Constitution ne consacre pas une rupture avec notre passé glorieux mais plutôt une rupture avec la corruption et les autres pratiques néfastes du passé qui s'étaient érigées en mode de gouvernance", a-t-il notamment déclaré.

Et de relever les interventions des autres animateurs de l'avant-dernier de la campagne référendaire, dont celle du Médiateur de la République, Karim Younés, qui, depuis Blida, a indiqué que le projet de révision constitutionnelle "consacrera la justice sociale, l'équité économique, l'équilibre politique ainsi que la liberté d'expression".

De même qu'il a fait état des "intentions sincères" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour venir à bout des fléaux de la bureaucratie et de la corruption.

Outre la couverture des meetings animés par les membres de l'Exécutif, en sus de représentants de la classe politique et de la société civile, le journal "L'Expression" a consacré son éditorial à la question référendaire, estimant que l'événement prévu le 1er novembre prochain sera celui de "la quantité et de la qualité" et suscitant "l'espoir", notant que le projet de révision de la Loi fondamentale est "un ensemble de textes qui dessinent l'architecture de ce que sera l'Algérie nouvelle".

Si "La Nouvelle République" a évoqué la sortie sur le terrain du Premier ministre, en relayant l'appel de celui-ci à voter en faveur du projet en question, "Le Quotidien d'Oran" a, quant à lui, mis en avant l'activité du Chef d'Etat-major, Saïd Chanegriha, rapportant la conviction de ce dernier quant à une Algérie en mesure de "relever tous les défis" auxquels elle est confrontée.

Lire aussi: La presse nationale évalue la campagne référendaire à 48h de sa clôture

Plus tempéré, le quotidien "El Watan" considère que le principal enjeu du prochain référendum est "la participation", déplorant, par ailleurs, que les meetings animés durant cette campagne aient "défié les mesures de prévention" indispensables en cette conjoncture de pandémie du Coronavirus.

Dans le registre de la presse arabophone, le quotidien "Echaab" a consacré sa Une au déploiement politique en faveur du "Oui", relevant l'activité "intense" ayant marqué l'avant-dernier jour de la campagne référendaire devant être sanctionnée par le projet d'une Constitution consacrant "une rupture" avec l'ère précédente.

Et de relever, à ce propos, l'affirmation du Premier ministre selon laquelle le plébiscite dudit projet permettra une "rupture avec la +Issaba+", en même temps que ses mises en garde quant aux "liens" tissés par celle-ci avec des parties étrangères.

Le même titre a, en outre, accordé un entretien au président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche lequel a estimé que l'organisation d'un référendum pour faire passer le projet d'amendement constitutionnel est "très significatif" alors que la consécration par celui-ci du régime semi-présidentiel est susceptible de "mettre fin à l'opacité ayant accompagné l'ancien régime".

De son côté, "El Massa" a titré: "Les clés du changement sont entre les mains des Algériens", notant que les discours des animateurs de la campagne référendaire ont été "consensuels et concordants", dans la mesure où ils ont unanimement relevé les principaux objectifs de la Constitution amendée.

Le quotidien "El Khabar" est revenu, également, sur la sortie médiatique du Premier ministre, mettant l'accent sur son affirmation s'agissant de "l'importance" du projet de révision constitutionnel, dans le sens de l'édification d'un "Etat de droit", tandis qu'"Echourouk" a rapporté la déclaration du Chef d'Etat-major, Saïd Chanegriha, selon laquelle l'Algérie sortira de ce référendum "plus forte et plus immunisée".