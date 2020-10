Algérie: Projet de révision constitutionnelle - Une pierre angulaire pour l'édification d'un Etat moderne

Naama — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a appelé, mardi à Naama, le peuple algérien à dire son mot et se prononcer en faveur du projet de la révision constitutionnelle, le 1er novembre 2020, qui constitue "la pierre angulaire pour construire un Etat moderne et offre des garanties au service du peuple et du pays".

Animant un meeting dans le cadre de la campagne référendaire à la maison de culture Ahmed Chami, le ministre a précisé que "le vote par oui sur le projet de révision constitutionnelle est le bon choix pour atteindre une réforme globale de l'Etat et de ses institutions, loin des slogans vides et construire l'Algérie nouvelle fondée sur les principes de transparence, de compétence, de séparation de l'argent de la politique et de lutte contre la corruption".

M. Mohamed Hamidou a rappelé que le projet de révision constitutionnelle "instaure l'édification d'un véritable Etat démocratique sans discrimination ni marginalisation aucune pour revêtir davantage de transparence et de régularité dans les élections".

"Ce projet revêt une grande importance en matière de consécration du principe d'une réelle séparation des pouvoirs, de renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement et d'égalité des chances pour tous pour atteindre une vie politique équilibrée, loin des dérives et des pratiques hégémoniques, de même qu'il renforce le rôle de la société civile appelée à jouer un rôle important en cette période et à lui accorder la place qui lui sied dans la prise de décisions qui le concernent", a-t-il dit.

Au terme de cette rencontre, le ministre a renouvelé son appel aux citoyens à "voter massivement lors du référendum populaire du 1er novembre et à ne pas manquer ce rendez-vous important et décisif dans la vie politique du pays à l'effet de consacrer et d'instaurer un Etat de droit et des libertés et de préserver les acquis de la Déclaration du 1er Novembre et les sacrifices des glorieux chouhada et des moudjahidine".