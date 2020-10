Sénégal: Cours de vacances en ligne et de développement de leadership 100% digital - 127 filles bénéficient du programme de «shine to lead»

127 jeunes filles issues des 14 régions du Sénégal, élèves en classes de seconde et de première scientifique ont bénéficié du programme Cours de vacances en ligne et de développement du leadership 100% digital organisé par l'initiative « Shine to Lead » du 10 août au 11 septembre 2020.

Il s'agit des élèves dont le « niveau académique avait été largement perturbé par la fermeture de leurs établissements scolaires depuis le mois de mars et qui étaient sollicitées bien plus fréquemment qu'en temps normal pour effectuer des tâches ménagères ». « Dans le contexte difficile de l'année 2020 marqué par la propagation de la pandémie de Covid-19, les lauréates de l'association Shine to Lead ont pu bénéficier de cours en ligne dans les matières essentielles. Les retours très positifs de nos lauréates ayant bénéficié de cet accompagnement nous ont motivé à porter nos actions au niveau national en déployant un programme à plus grande échelle, sur toute l'étendue du Sénégal », rapporte le communiqué parvenu à notre rédaction hier, lundi 27 octobre.

En effet, lors de la session de clôture de ce programme organisée le samedi 12 septembre 2020 sur Zoom en présence des participantes et de plusieurs professeurs ayant délivré les cours et de l'équipe de Shine to Lead, « nous avons tous été particulièrement émus, à travers les différents témoignages, de ressentir tout d'abord le lien très fort qui s'est créé entre les participantes et les professeurs, entre les participantes et les membres de Shine to Lead impliqués au quotidien pour la réussite de ce programme et entre les filles.

Les participantes ont suivi les cours avec une assiduité et une motivation remarquable », ont fait savoir les organisateurs. « Shine to Lead » est une initiative à but non-lucratif apolitique et non confessionnelle fondée en 2017 par Nayé Anna Bathily visant à soutenir des jeunes filles scolarisées issues de milieux défavorisés et les accompagner dans le développement de leur leadership. Depuis 2018, elle sélectionne chaque année des jeunes filles de la banlieue dakaroise ayant des contraintes financières, d'excellents résultats scolaires et un potentiel en leadership.