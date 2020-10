Congo-Kinshasa: Enjeux Politiques de l'heure - Le FCC annonce un meeting populaire à la place YMCA le 14 novembre 2020

La cellule de communication et Marketing politique du FCC dirigéz par Blaise Mayemba monte au créneau, pour sensibiliser les membres et sympathisants de ce regroupement politique, en ce moment où ils disent que leur plateforme fait face aux traits enflammés de son allié de la coalition qui semble décider de revoir l'accord de gouvernance signé librement lors de la passation pacifique de pouvoir au sommet de l'Etat.

Une manifestation dénommée «Je suis Néhémie, je soutiens Joseph Kabila» aura lieu le samedi 14 novembre 2020 à la place YMCA à Matonge à 10 heures. "Le FCC à proximité du peuple" veut s'imprégner des réalités du peuple pour les inclure dans une planification globale incluant la population dans ses phases les plus pragmatiques.

La Cellule de communication voudrait par ce meeting populaire, démontrer que l'autorité morale du FCC a toujours recherché le bien-être de la population. Selon les sources proches des organisateurs, point n'est besoin de revenir sur les réalisations du Sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a tout fait pour que la Démocratie puisse s'ancrer profondément dans le paysage politique de la République Démocratique du Congo.

«Je suis Néhémie, Je soutiens Joseph Kabila » souligne Blaise Mayemba, sera la première d'une série de manifestations que compte entreprendre le FCC sur toute l'étendue du territoire national. La cellule de communication et marketing politique du FCC, fait voire le communicateur, se mettra au travail pour faire connaitre le programme que le Sénateur à vie Joseph Kabila a pour le pays. Et son but est que tout congolais puisse devenir comme Néhémie qui soutient l'autorité morale du FCC.

Pour y arriver, a-t-on appris, la Cellule de communication et marketing politique du FCC se donne le devoir de montrer au peuple Congolais que "Joseph Kabila, que nous présente les Médias, n'est pas bien connu des Congolais. Le tableau que ses adversaires politiques présentent au peuple congolais est tronqué, mensonger et souvent insultant. Néhémie Mwilanya qui travaille avec lui au quotidien est celui qui le connait et qui peut donner la vraie image de cet homme d'Etat qui a permis au Congo de vivre en paix", martèle le communicateur.

Le slogan « Je suis Néhémie et je soutiens Joseph Kabila » ajoute Mayemba, est une démarche qui vise à faire de chaque Congolais des Néhémie qui soutiendront Joseph Kabila en le connaissant mieux et en connaissant ses aspirations politiques et sa vision politique pour notre pays. Le Congo est un grand pays qui a droit à aspirer à la grandeur sur le plan Africain et sur le plan international.

Le samedi 14 novembre 2020, Blaise Mayemba souligne qu'à la place YMCA, toute la jeunesse se mettra à la mode de ce slogan : « Je suis Néhémie et je soutiens Joseph Kabila ».

Il y a lieu de signaler que, Néhémie Mwilanya est l'actuel coordonnateur stratégique du front Commun pour le Congo (FCC), un dur du dernier carré et indéfectible soutien de l'autorité Morale, Joseph Kabila Kabange.