Congo-Kinshasa: 100 jours - Ilunga Ilunkamba passe en revue l'évolution des travaux

Quelques membres du Gouvernement et responsables des services concernés se sont réunis ce mardi 27 octobre 2020 autour au Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, pour évaluer le programme de 100 jours, plus précisément dans le secteur des infrastructures routières et de l'habitat. Selon le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget qui a fait le point de la séance de travail, trois dossiers ont été examinés.

D'abord, celui des Sauts-de-moutons qui sont presque terminés, et pour lesquels il y a nécessité d'achever les travaux. "La population a constaté que les sauts-de-mouton sont pratiquement à la fin, nous pouvons nous en réjouir, mais ils ne sont pas encore utilisés parce qu'il reste quelques travaux de finition... Le Gouvernement est déterminé à apporter les deniers qui manquent pour achever ces travaux", a laissé entendre Jean-Baudouin Mayo.

Ensuite, il a été évalué le dossier de la lutte contre les érosions où le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba a instruit les ministères du Budget, des ITPR, des Finances ainsi que le responsable des régies d'examiner rapidement la question pour éviter les nouvelles catastrophes en saison des pluies. "Le Premier ministre nous a donné des directives que nous allons suivre pour que ces travaux commencent très prochainement", a précisé le Ministre du Budget.

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation des maisons préfabriquées érigées au Camp Tshatshi, présentée par le Ministre d'Etat de l'urbanisme et Habitat, le VPM en charge du Budget a fait savoir que ces maisons sont sous la menace des pluies diluviennes. Il y a donc nécessité de viabiliser le site, effectuer urgemment certains travaux sur les lieux.

Il est à noter, par ailleurs, que certaines maisons se trouvent déjà au pays dans des conteneurs, et d'autres à l'étranger dans des ports.

Globalement, il a été décidé la mise sur pied d'une commission d'experts pour examiner et évaluer cette question pour orienter l'action du Gouvernement.

Signalons que les VPM en charge du Budget et des ITP, le Ministre d'Etat chargé de l'Urbanisme et Habitat, le Ministre des Finances, celui des Affaires Foncières, de l'Aménagement du Territoire ainsi que les responsables de l'Office des Routes et celui de l'OVD ont pris part à cette séance de travail.