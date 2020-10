Gabon: Koula-Moutou - Faustin Boukoubi vient en aide à Paul Moukambi

Le Président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a répondu favorablement aux doléances des médecins et des patients du centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou. Au total, deux chirurgiens et un anesthésiste pour prêter main forte aux autres médecins dudit centre pour l'opération chirurgicale qui a lieu du 23 au 30 octobre 2020 .

La santé avant tout, estiment les hommes et femmes en blouses blanches du centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou. Faustin Boukoubi, Président de l'Assemblée nationale et fils de la province de l'Ogooué-Lolo n'est pas resté insensible au souhait des médecins de se voir aider par d'autres collègues venus de la capitale. Leur vœu a été exaucé par l'ancien ministre de la Santé sous l'ère Omar Bongo Ondimba. C'est au total, deux (2) chirurgiens et un (1) anesthésiste pour opérations chirurgicales. Lesquelles opérations ont débuté le 23 octobre dernier. Elles vont durer sept (7) jours. Les médecins recevront 25 patients par jour, soit 175 opérations à effectuer

Les populations ont salué cette initiative à sa juste valeur. C'est aussi le cas de la Direction générale de ce Centre hospitalier, qui n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à l'égard de l'élu du peuple. « La réponse à notre projet de demande d'aide et la préoccupation des populations a été prompte. Le Président de l'Assemblée, en tant que fils de la province et élu du peuple, a pensé à nous. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants face à ce geste, que nous qualifions de salvateur » reconnait un médecin.

Les plus heureux et les bénéficiaires de cette compagne chirurgicale n'étaient autres que les Gabonais économiquement faibles. Cette catégorie de personnes, cette opération chirurgicale est comme une bénédiction. « Malumbi, mabouèkê » s'écrièrent des mamans sexagénaires, comme pour bénir et remercier leur bienfaiteur pour avoir fortement contribué à cet évènement.

Les médecins venus de Libreville, donnent le meilleur d'eux, tout e agissant au mieux de ce qui est leur devoir et conscience professionnelle. Les patients viennent en masse. Le Centre hospitalier étant saturé, les hommes et femmes en blouse font de leur mieux et offrent le sourire aux malades qui se succèdent à la consultation, pour ensuite, être orientés au bloc opératoire.