Gabon: "Destinée Redressée par le Christ" - Un nouveau né dans la littérature gabonaise

Le dimanche 25 octobre 2020 dans un hôtel de Libreville, s'est tenu la sortie officielle du Livre intitulé : "Destinée Redressée par le Christ" : comment surmonter les épreuves et triompher grâce à Jésus-Christ de la révérende Andy Migan.

Suivant les statistiques de l'étude sur la pauvreté au Gabon du cabinet McKinsey, 30% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté, par conséquent ce sont 30% de Gabonais qui n'expriment pas leur plein potentiel. De plus, une enquête menée par l'université du Queensland (Australie) s'est penchée sur la prévalence de la dépression dans la population, pays par pays. Cette enquête publiée en novembre 2013 révèle que l'Afrique subsaharienne compte parmi les zones les plus touchées par la dépression. Les chercheurs y voient un « fardeau social » qui impacte la santé publique de ces pays avec une incidence sur la productivité et la croissance économique.

Aussi, que ce soit dans votre vie publique ou la sphère de votre cercle privé, Destinée redressée par le Christ, un livre de 64 pages, format 148x210 mm , publié en Juillet 2020, aux éditions Atramenta Tampere, Finlande, est pour vous. Inspiré du Saint-Esprit, ce livre est écrit sous son impulsion pour tous les hommes, les femmes, qui se retrouvent au pied du mur et ne savent plus vers qui se tourner. Parfois les épreuves de la vie, surtout dans le cas des maladies physiques, sont tellement dures, que nous n'avons plus ni la force, ni l'inspiration, ni les mots pour prier. Jeune ou vieux, vous trouverez dans ces écrits des conseils, et pourrez puiser dans les points de prière y inscrits, pour triompher en Christ. Ce livre vous aidera à définir ce que c'est qu'une destinée, en se basant sur les saintes écritures.

Les éléments de solution apportés dans cet ouvrage, accompagnent le lecteur dans la prière, orientent le lecteur pour la réalisation de sa destinée. L'auteure la Révérende Andy Migan, Ingénieur en Réseau et télécommunication de Profession, est une femme gabonaise et panafricaine inspirante, épouse et mère de trois merveilleux enfants, elle dirige avec son époux le Pasteur Chantre International Arnaud Migan, le Ministère de la Repentance et du Salut. La vision qu'elle a reçu de Dieu en 2007 pour sa gloire repose sur quatre axes : La repentance, la crainte de de Dieu, l'Amour et la Paix.

L'auteure assure des prédications d'impact par la Foi, qui contribuent à relever ceux qui vivent dans des situations d'échec.