Gabon: ONG Malachie - Vers l'acheminement de son programme

Ce mardi 27 octobre 2020 au siège de l'ONG Malachie, il s'est tenu la 12ème édition du programme EDUC'ORPHELINS.

Initié en septembre 2008, le programme EDUC'ORPHELINS a pour objectif de contribuer à l'éducation des orphelins et autres enfants vulnérables, par un soutien morale, matériel et financier. A travers ce programme, l'ONG MALACHIE vise le partage et la solidarité. En effet, l'orphelin désigne un enfant qui a perdu l'un de ses parents ou les deux, il ne peut compter donc que sur le soutien des amis, de quelques proches. L'orphelin, tout comme l'indigent, est celui qui ne se sent pas « valorisé » dans la société.il nous reviens donc à tous de pouvoir participer à la construction et l'intégration social de cette couche vulnérable.

De nos jours, la pandémie actuelle de Covid-19 a plongé le monde dans des difficultés dramatiques qui sapent les efforts déployés pour réduire la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive. Selon les prévisions de la banque mondiale la crise pourrait plonger 73 et 117 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté.

Au regard de ce qui précède, il est donc nécessaire de promouvoir davantage la solidarité à travers des actions concrètes auprès des couches les plus vulnérables.

Ainsi, pour cette première phase, c'est prêt d'une cinquantaine d'orphelins dont 100 à Libreville et 50 à Port-Gentil, qui ont pu bénéficier de kits scolaires, des bourses de soutien et des travaux de réaménagement des structures sociales orphelinats. Le programme s'étendra à d'autres villes.

L'ONG MALACHIE a ouvert depuis l'année académique une école primaire à Port-Gentil au quartier 3 filaos dénommée Educ'Prémices Leaders pour

s'inscrire dans la durabilité. Cette école primaire a la particularité d'accompagner les enfants issus des milieux défavorisés dans leur développement personnel et émotionnel en plus des programmes pédagogiques pour en faire des leaders. Cette école est également dotée d'une cantine et d'un service pédiatrique pour s'assurer que chaque enfant a au moins un repas par jour et reçoit des soins de santé qui sont des droits fondamentaux de l'enfant en plus de l'éducation. La contribution de toutes les bonnes volontés est vivement attendue.