Angola: La ministre de la Santé clarifie le deuxième cas de Lunda Norte

Dundo (Angola) — La ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, a précisé, mardi, à Dundo, qu'il y avait eu une erreur de la part des techniciens du laboratoire de Luanda, dans le cas positif de Covid-19 d'une citoyenne de 28 ans inclu dans les statistiques de la province de Lunda Norte.

Se confiant à la presse à l'issue de sa visite de quelques heures dans la province de Lunda Norte, la gouvernante a expliqué que la citoyenne n'avait pas été testée à Lunda Norte et que les statisticiens avaient confondu le lieu de naissance avec le lieu de résidence.

Selon la ministre, il est déjà prudent, s'assurant que le patient référé est asymptomatique et qu'il reçoit une assistance médicale dans l'une des unités de référence à Luanda. Elle a donc appelé au calme et à redoubler les mesures de prévention collective et individuelle, pour contenir la propagation du virus, en tenant compte de l'indice de vulnérabilité de la province, qui partage une vaste frontière (770 kilomètres) avec la République démocratique du Congo.

Concernant le manque de tests rapides à Lunda Norte, Sílvia Lutukuta a assuré que tout était fait pour surmonter cette situation le plus rapidement possible. Hôpital de campagne

D'autre part, la ministre a rappelé que l'hôpital de campagne de Lunda Norte, avec 200 lits, est fonctionnel et dispose de toutes les conditions nécessaires pour l'hospitalisation et le traitement des patients atteints de pathologies légères et sévères.

La gouvernante a dit que l'unité dispose également de conditions matérielles et techniques pour faire face à d'éventuelles maladies endémiques ou pathologies pouvant survenir à l'avenir, appelant les responsables de ladite unité de santé à prendre en charge le matériel afin qu'il dure de nombreuses années.

L'hôpital de campagne se compose de 27 navires prêts à recevoir et traiter des patients atteints de pathologies légères, asymptomatiques et sévères (soins intensifs), des secteurs de logistique, de laboratoire et de radiographie, des vestiaires, une salle de médecins et pour l'administration de l'unité, entre autres compartiments.

La province de Lunda Norte, avec 71 citoyens mis en quarantaine à domicile, ne compte d'un seul cas positif déjà guéri.