Algérie: La grande mosquée d'Alger inaugurée aujourd'hui

Initiée par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, la grande mosquée d'Alger dont la construction s'est achevée il y a un an et demi, doit être inaugurée ce 28 octobre avec une prière collective à la veille de la fête de Mawlid, qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Le président Abdelmadjid Tebboune devrait conduire l'inauguration si son état de santé le permet. Il est hospitalisé depuis le 27 octobre dans un hôpital militaire d'Alger à cause de cas de Covid-19 positifs dans son entourage.

La monumentale grande mosquée d'Alger possède un minaret qui culmine à 267 mètres, le plus haut du monde, mais également 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques, une grande salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 120 000 fidèles, un intérieur orné de six kilomètres de calligraphies, de bois nobles, de marbre ou encore d'albâtre mais également des tapis bleu turquoises aux motifs floraux. La mosquée, qui s'étend sur une superficie de 27,5 hectares, se veut être la troisième plus vaste mosquée au monde et la plus monumentale d'Afrique.

Elle se compose aussi de douze bâtiments indépendants, parmi lesquels une immense bibliothèque qui pourrait accueillir un million de livres. Cinq imams et cinq muezzins auront pour mission de travailler sur les fatwas afin de les harmoniser avec la vie en Algérie. L'objectif est de « combattre les radicalismes religieux et laïcs », assure le théologien Kamel Chekkat.

Cette mosquée construite par une entreprise chinoise qui a fait venir un grand nombre de ses ouvriers aura coûté plus de 750 millions d'euros au contribuable algérien. Ce qui n'est pas sans susciter des critiques dans ce pays où le taux de chômage dépasse les 10%.