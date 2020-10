Afrique: Coopération - Plus de 1 600 milliards de FCFA investis par les USA au Sénégal les 20 dernières années

La coopération entre le Sénégal et les USA est dynamique. La preuve par le volume des investissements américains dans le pays les 20 dernières années.

Signature du nouveau Compact du Millennium Challenge Corporation de 600 millions de dollars pour l'énergie(Image d'archive)

« Les États-Unis occupent, depuis des décennies, le premier rang mondial des pays contribuant au renforcement de la sécurité sanitaire et à l'aide humanitaire, ce qui place des pays comme le Sénégal en meilleure position pour répondre à la pandémie de Covid-19. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi, rien qu'au Sénégal, plus de 1 600 milliards de FCFA (2,8 milliards de dollars), dont près de 500 milliards de FCfa (880 millions de dollars) dans des programmes d'assistance sanitaire », détaille la représentation diplomatique américaine dans un communiqué de presse.

«Depuis le début de l'épidémie, l'Usaid a débloqué une enveloppe de 2,2 milliards de FCfa (3,9 millions de dollars) pour apporter un appui financier supplémentaire au secteur de la santé. Il a également réaffecté plus de 1,1 milliard de F CFA (2 millions de dollars) provenant d'autres secteurs de développement et d'activités sanitaires à la lutte contre le coronavirus », ajoute la même source.

Plus récemment, l'Usaid a programmé 2 milliards de Fcfa supplémentaires (3,5 millions de dollars) pour élargir ses activités actuelles afin qu'elles puissent atténuer l'impact de la Covid-19 sur les petits exploitants agricoles, et 135 millions de Fcfa supplémentaires (245 000 dollars) pour améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

Le secteur de l'éducation n'a pas été en reste avec le soutien au programme lecture pour tous qui a reçu un montant de plus de 38 millions de FCfa.

«Lecture pour tous utilise les langues nationales pour améliorer les compétences en lecture des enfants, et travaille avec le Ministère de l'Education nationale pour mettre en œuvre « Apprendre à la maison », son initiative de réponse à la Covid-19.

L'appui de l'Usaid pour aider les enfants à lire à la maison s'élève à plus de 38,3 millions de FCfa (70 466 dollars US) », renseigne un communiqué de presse de l'ambassade des Usa.

La même source signale que neuf documents audiovisuels à vocation pédagogique et 72 leçons interactives radiophoniques sont produits dans les trois langues nationales utilisées dans le cadre du programme (wolof, pulaar et serer) pour les trois premières années du cycle primaire (CI, CP et CE1). Ces ressources permettront aux enfants de continuer à s'intéresser à la lecture et de poursuivre leur apprentissage, tout en permettant à leurs parents d'y contribuer.