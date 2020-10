Sénégal: Demba Ba (Istanbul BB) "ambitieux" avant d'affronter le PSG

L'équipe d'Istanbul BB recevra ce mercredi 27 Octobre le PSG lors de la 2ème journée de la ligue des Champions saison 2020 - 2021. Demba Ba, annonce les couleurs de ce match et promet que ses coéquipiers et lui vont " aborder cette rencontre avec l'ambition de faire un résultat". Les Parisiens sont donc avertis.

Battus (2 - 0) lors de la 1ère journée de la C1 par les Allemands de Leipzig, les coéquipiers de l'ancien international Sénégalais, qui pointent à la dernière place du groupe H, auront à cœur de montrer un autre visage face au PSG.

En effet le stade Fatih - Terim de Basaksehir s'apprête à vivre un fait historique ce mercredi 27 Octobre 2020. Pour une première fois de son histoire, le club Turque accueillera une équipe en phase de groupe de la plus grande des compétitions européennes. Une participation rendue possible grâce au premier titre de champion de la Super ligue Turque remporté la saison dernière. Ainsi pour rentrer de la plus belle des manières dans l'histoire, Demba Ba et ses coéquipiers visent un résultat favorable face aux Parisiens.

Interrogé par le quotidien " L'équipe ", le buteur Sénégalais, a laissé entendre que " nous allons aborder cette rencontre avec l'ambition de faire un résultat". Les intentions des Stambouliotes sont donc claires, rentrer sur la pelouse gonflés à bloc.

Demba Ba "une fois de plus" face au PSG

En avril 2014, Demba Ba envoyait Chelsea en demi-finale de la C1 en inscrivant un but à la 83ème face au PSG. Un fait dont se souvient encore le vétéran Sénégalais de 35 ans et qui avait anéanti les espoirs des Parisiens. Lui le natif de Sèvres, à 10 kilomètres de Paris, a déclaré avoir toujours "supporter le PSG depuis son enfance". Mais cette fois-ci les données ont changé, les circonstances ne sont plus les mêmes et Demba Ba ne joue plus pour le grand Chelsea. Il est maintenant à Istanbul BB depuis 2018 avec lequel il a inscrit 48 buts en 107 matchs et remporté une Super Ligue Turque. Lui qui n'abandonne jamais, aura à cœur de retrouver le chemin des buts pour la première fois depuis le début de cette nouvelle saison avec son club.

Gana Gueye - Demba Ba , retrouvailles entre compatriotes

Les deux lions de la Teranga seront face à face ce mercredi 27 Octobre dans un match décisif pour la suite de la compétition vu que leurs équipes ont respectivement perdu leurs premiers matchs de cette poule H .

Sorti sur blessure lors du match face à Manchester United, Gana Gueye fera son retour dans le groupe Parisien pour ce déplacement en Turquie. Une bonne nouvelle pour l'entraineur Tuchel qui manque cruellement de sentinelle devant sa défense.

En septembre 2019, Demba Ba avait adressé un message rempli de sympathie à son cadet après l'énorme match de Gana face au Real Madrid. " Idrissa Idrissa Idrissa... Joueur le plus important du dispositif parisien" avait-il déclaré.

Des retrouvailles qui promettent une opposition saine entre les deux compatriotes . Les Sénégalais suivront donc ce match avec intérêt et impartialité.