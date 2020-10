Congo-Brazzaville: Colloque international / Brazzaville capitale de la France libre - Axes des travaux de la première journée

Les travaux du colloque international « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique » succèdent à la cérémonie d'ouverture ponctuée par la « Leçon inaugurale » du professeur congolais Constant Ndinga Mbo.

En début d'après-midi du mardi 27 octobre, en trois panels, les ateliers du colloque international de Brazzaville ont commencé par l'atelier Axe I : Brazzaville, l'AEF et de Gaulle (1940-1958). Puis entamé une partie de l'Axe II : De Gaulle et la décolonisation (1958).

Le premier panel modéré par Eric Deroo, historien (France) a connu la participation de trois intervenants. Successivement, la parole a été donnée au : général Henry de Medlege, directeur du Musée de l'armée (France) / Le régiment de marche du Tchad dans l'épopée de la France libre, et contexte de ralliement des unités ; professeur Scholastique Dianzinga, spécialiste de l'histoire des femmes (Congo) / Les femmes congolaises au temps de la France libre (1940-1944) ; professeur Jean-François Owaye, spécialiste d'histoire militaire et de relations internationales (Gabon) / Autour de l'homme du 18 juin : pistes d'une mémoire partagée franco-gabonaise.

Quant au deuxième panel, la modération a été assurée par Franck Fernand (France). Trois intervenants également ont donné leurs contributions. Il s'agit de Vladimir Trouplin, conservateur du Musée de l'Ordre national de la libération (France) / L'Ordre de la libération et Brazzaville ; du professeur Joseph Itoua, spécialiste d'histoire et civilisations africaines (Congo) / Gaullistes et Vichystes en AEF ; du professeur Jean-François Muracciole, historien spécialiste de la France libre / Le rôle de la France libre dans la Seconde Guerre mondiale.

Pour clore les débats de la journée, les chercheurs et professeurs ont entamé une partie de l'Axe II : De Gaulle et la décolonisation (1958). Les trois premières communications entre 17 h 45 et 19 h, modérées par Jean-François Owaye, ont mis en scène : Lecas Atondi Monmondjo, spécialiste de littérature française (Congo) / Les discours de Brazzaville : les malentendus de l'histoire ; le professeur Bernard Simiti, spécialiste de l'histoire des civilisations des mondes africain, arabe et asiatique (RCA) / De Gaulle, Bonganda et la décolonisation et le professeur Isidore Ndaywel è Nziem, historien, linguiste (RDC) / De Gaulle et la décolonisation du Congo Belge.