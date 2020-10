Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PPAD poursuit sa campagne de restructuration et d'adhésion

Le Parti panafricain pour la démocratie (PPAD) que dirige Nazaire Nzaou mène actuellement une opération de restructuration de ses instances intermédiaires et de base, couplée à la campagne d'adhésion dans le sud du pays avant de mettre le cap sur la partie septentrionale.

Le but de ces deux opérations qui se déroulent présentement dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Kouilou est de redynamiser ce parti du centre et de le mettre en ordre de bataille à l'orée des échéances électorales.

Lancée par le délégué national, Lézin Mvouézolo, à Loango, dans le département du Kouilou, la campagne d'adhésion au PPAD prendra fin le 31 décembre prochain. En effet, à Loango, la cérémonie a coïncidé avec l'installation officielle du nouveau bureau de la fédération du PPAD Kouilou, présidé par Jean Bosco Mambou. Une cérémonie marquée par la signature des fiches d'adhésion par les nouveaux venus.

Dans la Bouenza, la cérémonie a été patronnée par le secrétaire général du parti, Francis Pambou, en présence des autorités locales et des présidents des sections de Mfouati, Loutété, Madingou, Kingoué et Boko-Songho. Un évènement marqué par l'inauguration du siège de la fédération de la Bouenza et l'investiture de son président, Alain Joël Gabouma. L'actualité oblige, la délégation nationale a distribué des bavettes de protection contre la Covid-19 et d'autres kits à la population.

Le département du Niari a, quant à lui, lancé sa campagne d'adhésion le 5 septembre dernier à Dolisie, sous la supervision du délégué fédéral, Lézin Mvouezolo. Ici, la moisson est jugée satisfaisante d'autant plus que le parti a enregistré plus de 500 nouveaux adhérents séance tenante. « La campagne d'adhésion a coïncidé avec l'inauguration du siège départemental du Niari. Actuellement, plus de trois mille personnes ont adhéré au parti », précise le communiqué de presse.

Profitant de cette occasion, Lézin Mvouezolo a distribué mille bavettes aux populations de la capitale de l'or vert. Un élan de solidarité qui vient s'ajouter au don de vivres frais qu'il a récemment offert aux personnes vulnérables de Dolisie I et aux kits scolaires remis aux enfants.

« Le PPAD, parti du peuple, entend poursuivre sa campagne d'adhésion et de restructuration dans les départements des Plateaux et de la Sangha », a annoncé le communiqué.

Notons que le PPAD fait partie des quarante-cinq partis politiques reconnus conformes à la loi par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation au titre de l'année 2020.