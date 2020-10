Algérie: Chanegriha instruit la GN de prendre toutes les mesures les centres de vote

Alger — Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a instruit mercredi les cadres et personnels de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures pour sécuriser les centres et bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que les bureaux mobiles dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, prévu dimanche prochain, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

S'exprimant dans une allocution prononcée lors d'un réunion d'orientation qu'il a tenue avec les cadres et les personnels de la Gendarmerie nationale dans le cadre d'un visite de travail et d'inspection au Commandement de la Gendarmerie nationale, le Général de Corps d'Armée a souligné "l'importance des missions assignées au corps de la Gendarmerie nationale, tout en leur édictant des instructions à l'effet de prendre toutes les mesures à même de sécuriser de manière globale les centres et les bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que de sécuriser les bureaux mobiles dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, pour le bien de la patrie et son intérêt suprême".

Il a ajouté que "ceci impose à la Gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures à même de procéder à la sécurisation totale et globale des centres et bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que la sécurisation des bureaux de vote mobiles dans les zones éloignées, à l'effet de garantir la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, pour le bien de notre pays et son intérêt suprême".

La visite du Général de Corps d'Armée au Commandement de la Gendarmerie nationale s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Forces et Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021.

Au début de sa visite et après la cérémonie d'accueil, il a observé à l'entrée du siège du Commandement, en compagnie du Général Noureddine Gouassemia, Commandant de la Gendarmerie nationale, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "Larbi Ben M'hidi", dont le siège du Commandement de la Gendarmerie nationale porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle des valeureux Chouhada.

Enfin, le Général de Corps d'Armée a présidé une réunion de travail en présence des Chefs de Divisions et des cadres de la Gendarmerie nationale, où il a suivi un exposé global présenté par le Commandant de la Gendarmerie nationale, axé particulièrement sur "le degré d'exécution du plan de montée en puissance des unités de la Gendarmerie nationale, notamment en ce qui concerne leur participation au maintien de l'ordre public, la protection des frontières nationales et la lutte contre le crime organisé et toutes les formes de trafic", conclut le communiqué du MDN.