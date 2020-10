Algérie: Campagne référendaire - Agir positivement pour une Algérie nouvelle

Constantine — Les titres de la presse paraissant dans la région Est du pays ont relevé, dans leur édition du mercredi, que l'appel à participer positivement dans l'édification de l' Algérie nouvelle en votant en faveur du projet d'amendement de la Constitution, soumis au référendum, le 1er novembre prochain revenait dans tous les discours des animateurs d la campagne référendaire.

Dans ce contexte, la presse régionale a souligné qu'à 24 heures de la clôture de cette campagne, les intervenants lors des meetings appellent et rappellent la nécessité de voter "Oui" pour la nouvelle Constitution et inaugurer une nouvelle ère, celle de l'Algérie nouvelle tant revendiquée.

Le Quotidien de Constantine a relayé que le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki a affirmé depuis Skikda que "le référendum constitue une pause importante pour l'édification de l'Algérie" Et de poursuivre : " le référendum traduit les aspirations de la nation, exprimées par le peuple dans ses revendications lors du Hirak pour un changement positif".

An-Nasr a consacré deux pages intérieures à la campagne référendaire dans les quatre coins du pays relayant entre autres meetings, celui du ministre de Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, considérant le référendum sur le projet de révision constitutionnelle comme "un rendez-vous avec l'histoire et le changement confortant les bases de l'Algérie nouvelle".

Aussi, le journal d'expression arabe, édité à Constantine, a repris des passages des déclarations de plusieurs ministres, faites dans le cadre de la campagne électorale et dans lesquels l'appel à voter "massivement" pour la nouvelle Constitution était le maître-mot.

La publication a également relevé qu'en trois semaines de campagne référendaire, la société civile s'est distinguée face aux partis politiques, à travers "sa mobilisation et ses meetings d'explication et de sensibilisation sur le projet de l'amendement constitutionnel".

Aussi, plusieurs publications, entre autres An-Nasr, Seybous News, et Le Quotidien de Constantine, ont repris des passages de la déclaration du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à Alger affirmant que "le projet d'amendement de la Constitution consolide davantage les fondements d'une Algérie nouvelle, forte, juste et équitable, libère l'économie et encourage l'innovation, entreprenariat et investissement".

D'autres titres ont répercuté la déclaration du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces Aériennes, au cours de laquelle il a affirmé que " notre pays saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortir encore plus fort".