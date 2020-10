Algérie: Saïd Chanegriha honore les lauréats des Cadets de la nation au Baccalauréat

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mercredi à Alger, une cérémonie en l'honneur des Cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat, session septembre 2020, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Suite aux résultats remarquables réalisés par les Cadets et Cadettes de la Nation à l'examen du Baccalauréat, session septembre 2020, Monsieur le Général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé ce mercredi 28 octobre 2020, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des Cadets de la Nation lauréats au Baccalauréat", a annoncé le MDN.

Le Général de Corps d'Armée a prononcé, à l'occasion, une allocution d'orientation lors de laquelle il a présenté ses sincères félicitations à tous les Cadets qui ont obtenu ce diplôme prestigieux et ce, en dépit du contexte exceptionnel que vit notre pays, salant les Cadettes de la Nation qui ont "fait montre d'une forte détermination" et d'"une volonté inébranlable pour réussir", ainsi qu'une "ambition sans égal" afin d'accomplir un parcours professionnel brillant, au service de l'institution militaire et des intérêts suprêmes de la patrie.

"Suite aux résultats remarquables que vous avez obtenus au Baccalauréat, session septembre 2020, il me plait de vous présenter, et à travers vous à tous vos camarades qui ont réussi à obtenir ce diplôme prestigieux, mes sincères félicitations pour ces résultats scolaires excellents, qui viennent s'ajouter à la série de réussites que vous avez pris l'habitude d'obtenir à la fin de chaque année scolaire et ce, en dépit du contexte exceptionnel que vit notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, à cause de la pandémie du Covid-19, qui a impacté de façon patente tous les aspects de la vie, dont l'impossibilité de poursuivre les études, depuis le mois de mars passé", a-t-il souligné.

Toutefois, a-t-il poursuivi, "ceci ne vous a pas empêché de rattraper le retard, en consentant davantage d'effort et en persévérant à capitaliser le savoir afin d'obtenir ces résultats qui vous font honneur ainsi qu'à vos parents et votre Armée".

"Nous sommes également fiers aujourd'hui de compter parmi les lauréats, nos filles qui ont rejoint les écoles des Cadets de la Nation et qui ont fait montre d'une forte détermination et d'une volonté inébranlable pour réussir, ainsi qu'une ambition sans égal à suivre un parcours professionnel brillant, au service de l'institution militaire et des intérêts suprêmes de la patrie.", a-t-il ajouté.

Pour le général de Corps d'Armée, les excellents résultats obtenus par les Cadets de la Nation "prouvent, une fois de plus, la pertinence et la justesse de l'approche" adoptée par le Haut Commandement de l'ANP, dans le domaine de la formation, en général et concernant les écoles des Cadets de la Nation plus particulièrement.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a tenu, à l'occasion, à présenter à ces cadres et enseignants "les plus hautes marques de remerciement et de gratitude pour les efforts laborieux qu'ils ont consentis, afin d'élever la quête du savoir des Cadets et Cadettes au niveau escompté."

Les meilleurs lauréats parmi les cadettes et cadets ont été honorés lors de cette cérémonie par le Général de Corps d'Armée, avant de donner la parole, à la fin, à un Cadet et à une Cadette pour prononcer deux allocutions au nom de leurs camarades.

Le Général de Corps d'Armée a pris, ensuite, une photo souvenir avec les Cadets honorés et leurs familles.