Togo: Suicide, la nouvelle pandémie au Togo

Le suicide se définit comme l'acte de se tuer consciemment le plus souvent, en prenant la mort comme moyen ou comme fin. Au Togo, c'est le suicide par pendaison qui est un acte volontaire pour se donner la mort par étranglement en se suspendant par le cou à une corde ou un objet de ce type (ceinture) qui est le plus utilisé et très récurent ces derniers temps.

L'arrêt respiratoire par étouffement et l'arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau provoquant la mort de la personne en quelques minutes est ce à quoi les togolais sont alertés mensuellement tant un salaire. Les derniers en date sont ceux de trois concitoyens en moins de deux semaines ; Il s'agit d'une étudiante dans le quartier Avédzi, un agent de sécurité dans l'enceinte de l'Université de Lomé et un enseignant dimanche 25 octobre 2020 dans la préfecture de l'Akebou sans oublier le candidat déçu du BAC 1 le mois dernier.

Il reste vrai que la période de fin d'année reste celle du moindre désespoir de la vie mais il s'avère nécessaire que les autorités togolaises déploient des stratégies pour riposter contre cette pandémie en expansion.

Pas plus que le dimanche dernier, « Vivement préoccupé par ce mauvais sort qui emporte des vies des Togolais, Le Mouvement Martin Luther King appelle les autorités Togolaises à diligenter des enquêtes profondes afin de situer l'opinion sur les causes et les remèdes appropriés. » dans une publication sur le compte Facebook du premier responsable du MMLK.

Rappelons qu'un rapport de l'OMS publié en septembre 2019 sur la situation mondiale du suicide, estime que le Togo occupe la 8ème place des pays africains où l'on se suicide le plus avec 28 cas de suicide signalés entre août et novembre 2019 selon les données du Ministère de la protection Civile.